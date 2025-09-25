Ворог здійснив чергову атаку на Кіровоградщину: цілив по об’єкту інфраструктури, пошкоджено житлові будинки
У ніч проти 25 вересня росіяни атакували дронами об’єкт інфраструктури у Кіровоградській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович
Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку дронами по об’єкту інфраструктури, внаслідок якої пошкоджено кілька житлових будинків, а частково знеструмлено три населені пункти. Постраждалих немає, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.
Чи може він цілив по Польщі а попав в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині, і щоб не коректувати....
І починати треба з неба областей які межують з росією. Саме там мають.з'явитися перші розрахунки дроноводів з перехоплювачами і дронами аби відбивати атаки при першій появі росдронів на підступах України.
«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.
Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.
Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»
Як ППО весь час збивало по кілька сотень дронів за ніч незрозуміло, бо 2-5 дронів блокують цілодобово круляючі цілі області, а 20 взагалі можуть.робити будь що.