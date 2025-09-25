УКР
Новини Обстріли Кіровоградщини
741 3

Ворог здійснив чергову атаку на Кіровоградщину: цілив по об’єкту інфраструктури, пошкоджено житлові будинки

шахеди

У ніч проти 25 вересня росіяни атакували дронами об’єкт інфраструктури у Кіровоградській області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович 

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку дронами по об’єкту інфраструктури, внаслідок якої пошкоджено кілька житлових будинків, а частково знеструмлено три населені пункти. Постраждалих немає, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по залізниці на Миколаївщині та Кіровоградщині

Автор: 

безпілотник (4942) обстріл (31050) Кіровоградська область (620)
Не називають куди цілив ворог щоб він не здогадався куди цілив?
Чи може він цілив по Польщі а попав в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині, і щоб не коректувати....
25.09.2025 08:03 Відповісти
У ******, істерика і нервовий припадок, кабаєва, мізуліна, кривоногіх, *********, можуть підтвердити! От воно і гадить…
25.09.2025 08:05 Відповісти
Тобто небо незахищено так як має бути, перехоплювачами і вже дроновдними розрахунками в кожному місті і не по одному розрахуку. Час впроваджувати новий метод захисту неба над Україною - дрон проти дронів інакше не буде в нас міст не стане(
І починати треба з неба областей які межують з росією. Саме там мають.з'явитися перші розрахунки дроноводів з перехоплювачами і дронами аби відбивати атаки при першій появі росдронів на підступах України.

«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.

Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.

Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»

Як ППО весь час збивало по кілька сотень дронів за ніч незрозуміло, бо 2-5 дронів блокують цілодобово круляючі цілі області, а 20 взагалі можуть.робити будь що.
25.09.2025 08:55 Відповісти
 
 