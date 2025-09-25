Ворог здійснив чергову атаку на Кіровоградщину: цілив по об’єкту інфраструктури, пошкоджено житлові будинки

У ніч проти 25 вересня росіяни атакували дронами об’єкт інфраструктури у Кіровоградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку дронами по об’єкту інфраструктури, внаслідок якої пошкоджено кілька житлових будинків, а частково знеструмлено три населені пункти. Постраждалих немає, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по залізниці на Миколаївщині та Кіровоградщині