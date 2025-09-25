РФ выпустила 176 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 150 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину 176 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.
Около 100 из них - шахматы.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.
Сейчас атака продолжается, с севера зашли новые группы ударных БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
20 дронів атакували місто Ніжин. 30000 людей залишилось без світла. Де саме і хто прикриває небо Чернігівщини, якщо з 20 дронів влучило 14? Або 70% дронів потрапили саме туди куди поанували(
«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.
Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.
Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»