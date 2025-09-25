РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
232 2

РФ выпустила 176 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 150 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 25 сентября. Сколько целей сбила ПВО?

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину 176 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

Около 100 из них - шахматы.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.

Сейчас атака продолжается, с севера зашли новые группы ударных БПЛА.

Читайте: Российский беспилотник атаковал Приколотное на Харьковщине: погиб человек. ФОТОрепортаж

Атака шахидов 25 сентября. Сколько целей сбила ПВО?

Автор: 

обстрел (29682) ПВО (3135) Воздушные силы (2698)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз, як і завжди триває атака дронів росії в Чернігівські області.
20 дронів атакували місто Ніжин. 30000 людей залишилось без світла. Де саме і хто прикриває небо Чернігівщини, якщо з 20 дронів влучило 14? Або 70% дронів потрапили саме туди куди поанували(

«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.

Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.

Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»
показать весь комментарий
25.09.2025 08:44 Ответить
Які ваші пропозиції? З інтервалом в 1 кілометр поставити вогневі групи по всій Україні? Так таке собі, я гадаю, навіть Штати не зможуть дозволити чи все наявне ППО перетягнути під Ніжин? Так вони завтра по умовних Прилуках вдарять
показать весь комментарий
25.09.2025 09:03 Ответить
 
 