РФ выпустила 176 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 150 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину 176 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

Около 100 из них - шахматы.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.



Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.

Сейчас атака продолжается, с севера зашли новые группы ударных БПЛА.

