РФ випустила 176 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 25 вересня атакували Україну 176 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму.
Близько 100 із них - шахеди.
"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - йдеться в повідомленні.
Наразі атака триває, із півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.
20 дронів атакували місто Ніжин. 30000 людей залишилось без світла. Де саме і хто прикриває небо Чернігівщини, якщо з 20 дронів влучило 14? Або 70% дронів потрапили саме туди куди поанували(
«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.
Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.
Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»
Президент правильно сказав на сесії ООН про збиття дронів дронами, тож логічно, що таки війська захисту неба всієї України мають бути, бо.дронами керують.люди і вони, як сказав президент вже літають.на 1000-2000 км, в чому немає сумнівів бо це доведений факт. Тому дронщикам треба сидіти не під березою, щахищаю міста на безпечній для них відстані.
Мрію аби і цим зайнявся пан Броуді Мадяр, в нього круто з виходить.
Птахи Мадьра вже потрібні кожному місту України.