РФ випустила 176 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 25 вересня атакували Україну 176 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму.

Близько 100 із них - шахеди.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - йдеться в повідомленні.

Наразі атака триває, із півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.

Читайте: Російській безпілотник атакував Приколотне на Харківщині: загинула людина. ФОТОрепортаж