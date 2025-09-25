УКР
Новини Результат роботи ППО
РФ випустила 176 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 150 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 25 вересня. Скільки цілей збила ППО?

Російські окупанти в ніч на 25 вересня атакували Україну 176 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму.

Близько 100 із них - шахеди.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - йдеться в повідомленні.

Наразі атака триває, із півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.

Читайте: Російській безпілотник атакував Приколотне на Харківщині: загинула людина. ФОТОрепортаж

обстріл (31050) ППО (3586) Повітряні сили (3042)
Зараз, як і завжди триває атака дронів росії в Чернігівські області.
20 дронів атакували місто Ніжин. 30000 людей залишилось без світла. Де саме і хто прикриває небо Чернігівщини, якщо з 20 дронів влучило 14? Або 70% дронів потрапили саме туди куди поанували(

«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.

Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.

Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»
25.09.2025 08:44 Відповісти
Які ваші пропозиції? З інтервалом в 1 кілометр поставити вогневі групи по всій Україні? Так таке собі, я гадаю, навіть Штати не зможуть дозволити чи все наявне ППО перетягнути під Ніжин? Так вони завтра по умовних Прилуках вдарять
25.09.2025 09:03 Відповісти
Прчитайте Стерненко, який завжди в цьому плані на крокИ вперед щодо того як саме захистити небо і чим. І це не під «умовним Ніжином», місто варто писати з великої букви(!), а під реальними містами України, організувати розрахунки дроноводів як з перезоплювачами так і з іншими дронами які ми виробляємо.
Президент правильно сказав на сесії ООН про збиття дронів дронами, тож логічно, що таки війська захисту неба всієї України мають бути, бо.дронами керують.люди і вони, як сказав президент вже літають.на 1000-2000 км, в чому немає сумнівів бо це доведений факт. Тому дронщикам треба сидіти не під березою, щахищаю міста на безпечній для них відстані.
Мрію аби і цим зайнявся пан Броуді Мадяр, в нього круто з виходить.
Птахи Мадьра вже потрібні кожному місту України.
25.09.2025 09:12 Відповісти
Я не на екзамені, я тут для релакса і помилок я не робив. Жодне ППО не дасть 100% результатів і під кожним хутором або містом населенням 15-30 тис ППО не організуєш. Стерненко мене не цікавить взагалі. Стерненку треба було думати 6,5 років тому назад
25.09.2025 09:32 Відповісти
 
 