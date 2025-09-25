Атаки РФ на Запорожье: 31 человек в больницах, 8 - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область в последние дни сейчас остаются в больницах. Среди них - восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Взрывные травмы, переломы, контузии и травматическая ампутация конечностей: в больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область. Восемь человек - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших медики оценивают, как среднее", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
