Атаки РФ на Запорожье: 31 человек в больницах, 8 - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Запорожье после обстрела

31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область в последние дни сейчас остаются в больницах. Среди них - восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Взрывные травмы, переломы, контузии и травматическая ампутация конечностей: в больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область. Восемь человек - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших медики оценивают, как среднее", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

