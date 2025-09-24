Последствия ночных ударов РФ по Запорожью: повреждены многоэтажка и дома. ФОТО
В ночь на среду, 24 сентября, войска РФ в очередной раз атаковали Запорожье.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате ночного вражеского удара в Шевченковском районе Запорожья поврежден один многоквартирный дом и три частных.
Коммунальными службами начаты работы по закрытию окон листами ОЅВ.
Федоров также показал последствия одного из обстрелов города.
Больше информации о ночной атаке врага на город пока нет.
Ранее в ОВА сообщали, что россияне в очередной раз атаковали Запорожье, возник пожар. Днем 23 сентября враг нанес пять ударов по Запорожью, погиб человек, есть раненые, повреждены склады.
Андрей Антипов
