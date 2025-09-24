РУС
Последствия ночных ударов РФ по Запорожью: повреждены многоэтажка и дома. ФОТО

В ночь на среду, 24 сентября, войска РФ в очередной раз атаковали Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ночного вражеского удара в Шевченковском районе Запорожья поврежден один многоквартирный дом и три частных.

Коммунальными службами начаты работы по закрытию окон листами ОЅВ.

Федоров также показал последствия одного из обстрелов города.

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

Больше информации о ночной атаке врага на город пока нет.

Ранее в ОВА сообщали, что россияне в очередной раз атаковали Запорожье, возник пожар. Днем 23 сентября враг нанес пять ударов по Запорожью, погиб человек, есть раненые, повреждены склады.

