Наслідки нічних ударів РФ по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку та будинки. ФОТО

У ніч проти середи, 24 вересня, війська РФ вчергове атакували Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок нічного ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні.

Комунальними службами розпочаті роботи по закриттю вікон листами ОSB.

Федоров також показав наслідки одного з обстрілів міста.





Більше інформації щодо нічної атаки ворога на місто наразі немає.

Раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вчергове атакували Запоріжжя, виникла пожежа. Вдень 23 вересня ворог завдав п’ять ударів по Запоріжжю, загинула людина, є поранені, пошкоджено склади.