УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9354 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака дронів по Запоріжжю
858 0

Наслідки нічних ударів РФ по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку та будинки. ФОТО

У ніч проти середи, 24 вересня, війська РФ вчергове атакували Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок нічного ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні.

Комунальними службами розпочаті роботи по закриттю вікон листами ОSB.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські КАБи знову долітають до Запоріжжя, бо ворог модернізував свої засоби, - ОВА. ВIДЕО

Федоров також показав наслідки одного з обстрілів міста.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Більше інформації щодо нічної атаки ворога на місто наразі немає.

Раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вчергове атакували Запоріжжя, виникла пожежа. Вдень 23 вересня ворог завдав п’ять ударів по Запоріжжю, загинула людина, є поранені, пошкоджено склади.

Автор: 

Запоріжжя (2401) обстріл (31008) Запорізька область (4102) Запорізький район (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 