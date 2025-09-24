Наслідки нічних ударів РФ по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку та будинки. ФОТО
У ніч проти середи, 24 вересня, війська РФ вчергове атакували Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок нічного ворожого удару в Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні.
Комунальними службами розпочаті роботи по закриттю вікон листами ОSB.
Федоров також показав наслідки одного з обстрілів міста.
Більше інформації щодо нічної атаки ворога на місто наразі немає.
Раніше в ОВА повідомляли, що росіяни вчергове атакували Запоріжжя, виникла пожежа. Вдень 23 вересня ворог завдав п’ять ударів по Запоріжжю, загинула людина, є поранені, пошкоджено склади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль