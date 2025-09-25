Атаки РФ на Запоріжжя: вісім людей у важкому та вкрай важкому стані перебуває в лікарнях

31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область в останні дні наразі перебуває у лікарнях. Серед них - вісім людей у важкому та вкрай важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Вибухові травми, переломи, контузії та травматична ампутація кінцівок: в лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють, як середній", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що людям надається уся необхідна медична допомога.

