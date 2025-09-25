Сибига на заседании по MH17: Россия должна понести ответственность

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в министерском заседании Совместной следственной группы по сбиванию рейса MH17 в штаб-квартире ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Украины в Х.

Сибига подчеркнул, что Украина вместе с союзниками решительно настроена добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности, подчеркнув, что Россия является террористическим государством.

По его словам, Украина вместе с Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией предана справедливости и привлечению России и виновных к ответственности за это преступление.

"Это не только обязанность перед жертвами и их семьями - это испытание для самого международного права. Россия является террористическим государством. Международное сообщество должно действовать объединенно и решительно, чтобы остановить российский террор и обеспечить наказание виновных", - написал Сибига.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.