Сибига на заседании по MH17: Россия должна понести ответственность

Сибига о боинге МН17

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в министерском заседании Совместной следственной группы по сбиванию рейса MH17 в штаб-квартире ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Украины в Х.

Сибига подчеркнул, что Украина вместе с союзниками решительно настроена добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности, подчеркнув, что Россия является террористическим государством.

По его словам, Украина вместе с Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией предана справедливости и привлечению России и виновных к ответственности за это преступление.

"Это не только обязанность перед жертвами и их семьями - это испытание для самого международного права. Россия является террористическим государством. Международное сообщество должно действовать объединенно и решительно, чтобы остановить российский террор и обеспечить наказание виновных", - написал Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ оспорила в Международном суде ООН свою причастность к сбиванию рейса MH17 в 2014 году

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Прямо так і сказав? Це потужно! Герой!🐑🐑🐑
25.09.2025 10:08 Ответить
Сибига подчеркнул, что Украина вместе с союзниками решительно настроена добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности

Когда ничего сделать не можешь, нужно пи#лануть что-нибудь пламенное...
25.09.2025 10:22 Ответить
Цікаво, а рашистські літаки літають до Малайзії?
25.09.2025 10:27 Ответить

І взагалі треба раше заборонити взагалі літати по світу своїми авіакомпаніями .
25.09.2025 10:29 Ответить
Сибіга знайшовся!
Останнім часом всі міжнародні візити та справи пєдалять умєров та єрмак, а Сибіга зазвичай коментує в фейсбуці, а тут на тобі, міністр іноземних справ власною персоной!
25.09.2025 10:31 Ответить
 
 