Сибіга на засіданні щодо MH17: Росія має понести відповідальність

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Спільної слідчої групи щодо збиття рейсу MH17 у штаб-квартирі ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС України у Х.

Сибіга підкреслив, що Україна разом із союзниками рішуче налаштована домогтися справедливості та притягнути винних до відповідальності, наголосивши, що Росія є терористичною державою.

За його словами, Україна разом з Австралією, Бельгією, Нідерландами та Малайзією віддана справедливості та притягненню Росії і винних до відповідальності за цей злочин.

"Це не лише обов’язок перед жертвами та їхніми сім’ями - це випробування для самого міжнародного права. Росія є терористичною державою. Міжнародне співтовариство має діяти об’єднано і рішуче, щоб зупинити російський терор і забезпечити покарання винних", – написав Сибіга.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

У травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) назвала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.