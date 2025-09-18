УКР
РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році

Справа про збиття MH17: Росія оскаржила вирок в Суді ООН

18 вересня Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про свою причетність до збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року та назвало це рішення "безпідставним".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні російського МЗС.

У Росії традиційно звинувачують західні держави та ІСАО в упередженості та відкиданні аргументів російської сторони у справі про збиття MH17.

"Рішення Ради ІСАО, таким чином, оскаржено російською стороною за всіма аспектами – за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури", - йдеться в повідомленні МЗС країни-агресорки.

Оскільки Росія ще у 2024 році оголосила про вихід зі спору, то МЗС країни уточнило, що оскарження рішення "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі".

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

У травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) назвала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року. 

Рішення ухвалили за спором, ініційованим Нідерландами та Австралією проти Росії в березні 2022 року. Воно відкриває шлях до компенсацій постраждалим країнам, але на час оскарження вважається таким, що не набуло чинності.

