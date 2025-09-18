РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8589 посетителей онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
2 006 10

РФ обжаловала в Международном суде ООН свою причастность к сбиванию рейса MH17 в 2014 году

Дело о сбивании MH17: Россия обжаловала приговор в Суде ООН

18 сентября Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) о своей причастности к сбиванию пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года и назвала это решение "безосновательным".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского МИД.

В России традиционно обвиняют западные государства и ІСАО в предвзятости и отвержении аргументов российской стороны в деле о сбивании MH17.

"Решение Совета ІСАО, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам - по основаниям юрисдикции, применимым правом, фактологией, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры", - говорится в сообщении МИД страны-агрессора.

Поскольку Россия еще в 2024 году объявила о выходе из спора, то МИД страны уточнил, что обжалование решения "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной любых актов Совета ІСАО по этому делу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Годовщина сбивания MH17: ответственность РФ не подлежит сомнению, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Решение приняли по спору, инициированному Нидерландами и Австралией против России в марте 2022 года. Оно открывает путь к компенсациям пострадавшим странам, но на время обжалования считается не вступившим в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Решение ЕСПЧ по делу против России - историческое значение для всей Европы

Автор: 

авиакатастрофа (1736) ООН (4245) россия (97250) суд (25237) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Росія у своєму стилі - "це не ми, нас там немає"
показать весь комментарий
18.09.2025 21:45 Ответить
+3
******** брехлива орда. Здохніть тварюки ви не даєте всьому світу спокійно жити. Ваше свине рило стирчить в кожному куточку планети.
показать весь комментарий
18.09.2025 21:48 Ответить
+2
Кого цікавить шо ця ***** вякае з під лавки?
показать весь комментарий
18.09.2025 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росія у своєму стилі - "це не ми, нас там немає"
показать весь комментарий
18.09.2025 21:45 Ответить
Так, кацапи завжди брехали і вони навіть і не подумали б подавати якісь позови, коли був би президен Порошенко. Тоді в Міністерстві закордонних справ і в організайціях, де працюють юристи-міжнаргодники були специ. Сьогодні там колишні прокуролри-бариги і інструктори по мін'єту, то чогму пуйлу не попробувати виграти?
показать весь комментарий
18.09.2025 22:37 Ответить
Кого цікавить шо ця ***** вякае з під лавки?
показать весь комментарий
18.09.2025 21:48 Ответить
******** брехлива орда. Здохніть тварюки ви не даєте всьому світу спокійно жити. Ваше свине рило стирчить в кожному куточку планети.
показать весь комментарий
18.09.2025 21:48 Ответить
А хіба на апеляцію не дається конкретний обмежений термін? Ну москалів винними визнали ж не вчора і не місяць тому!
показать весь комментарий
18.09.2025 21:56 Ответить
Першим ділом при приході до влади Зельоні віддали Кацапії Цемаха. Хоча Нідерланди просили не віддавати єдиного свідка злочину Кацапії.
показать весь комментарий
18.09.2025 21:56 Ответить
Наглість 9 го рівня... їх треба всіх вигнати з Європи і хай на паРаші сидять.
показать весь комментарий
18.09.2025 21:57 Ответить
Так і концтаборів ГУЛАЛУ, на московії не було?? І пакту Рібентропа-Молотова не було, і окупації Польщі, і сраліна з фюлєром, теж не було?!?
Був ******, а потім уже, рюрікович-члЄнін, і юний актябрь, у пєрдє…
показать весь комментарий
18.09.2025 21:57 Ответить
Зараз би Цемаха до суду притягти, але Янєлох віддав його рашистам.
показать весь комментарий
18.09.2025 22:15 Ответить
Отже, не так вже й не бояться, якщо оскаржують.
показать весь комментарий
18.09.2025 22:19 Ответить
 
 