РФ обжаловала в Международном суде ООН свою причастность к сбиванию рейса MH17 в 2014 году

18 сентября Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) о своей причастности к сбиванию пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года и назвала это решение "безосновательным".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского МИД.

В России традиционно обвиняют западные государства и ІСАО в предвзятости и отвержении аргументов российской стороны в деле о сбивании MH17.

"Решение Совета ІСАО, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам - по основаниям юрисдикции, применимым правом, фактологией, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры", - говорится в сообщении МИД страны-агрессора.

Поскольку Россия еще в 2024 году объявила о выходе из спора, то МИД страны уточнил, что обжалование решения "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной любых актов Совета ІСАО по этому делу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Годовщина сбивания MH17: ответственность РФ не подлежит сомнению, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Решение приняли по спору, инициированному Нидерландами и Австралией против России в марте 2022 года. Оно открывает путь к компенсациям пострадавшим странам, но на время обжалования считается не вступившим в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Решение ЕСПЧ по делу против России - историческое значение для всей Европы