Обстрелы РФ обесточили четыре участка "Укрзализныци": ряд поездов задерживается

В ночь на 25 сентября из-за вражеских обстрелов произошло обесточивание на четырех участках "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет, однако повреждена инфраструктура. Движение поездов обеспечивали резервные тепловозы.

По состоянию на 08:00 задержки фиксировались на нескольких направлениях. В частности:

№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);

№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пассажирский (+4:47);

№147/148 Киев-Пассажирский - Одесса-Главная (+2:01);

№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);

№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);

№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);

№91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Напомним, в результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине есть обесточивание отдельных участков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С вечера враг атаковал Черниговскую область: зафиксировано более 60 атак, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж