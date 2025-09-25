Обстрелы РФ обесточили четыре участка "Укрзализныци": ряд поездов задерживается
В ночь на 25 сентября из-за вражеских обстрелов произошло обесточивание на четырех участках "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавших нет, однако повреждена инфраструктура. Движение поездов обеспечивали резервные тепловозы.
По состоянию на 08:00 задержки фиксировались на нескольких направлениях. В частности:
-
№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);
-
№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);
-
№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пассажирский (+4:47);
-
№147/148 Киев-Пассажирский - Одесса-Главная (+2:01);
-
№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);
-
№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);
-
№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);
-
№91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).
Напомним, в результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине есть обесточивание отдельных участков.
