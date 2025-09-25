РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9364 посетителя онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
250 0

Обстрелы РФ обесточили четыре участка "Укрзализныци": ряд поездов задерживается

железная дорога,уз

В ночь на 25 сентября из-за вражеских обстрелов произошло обесточивание на четырех участках "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет, однако повреждена инфраструктура. Движение поездов обеспечивали резервные тепловозы.

По состоянию на 08:00 задержки фиксировались на нескольких направлениях. В частности:

  • №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);

  • №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);

  • №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пассажирский (+4:47);

  • №147/148 Киев-Пассажирский - Одесса-Главная (+2:01);

  • №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);

  • №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);

  • №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);

  • №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Напомним, в результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине есть обесточивание отдельных участков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С вечера враг атаковал Черниговскую область: зафиксировано более 60 атак, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29682) Укрзализныця (2804)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 