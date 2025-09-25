УКР
Обстріли РФ знеструмили чотири дільниці "Укрзалізниці": низка поїздів затримується

Вночі проти 25 вересня через ворожі обстріли сталося знеструмлення на чотирьох дільницях "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає, однак пошкоджена інфраструктура. Рух поїздів забезпечували резервні тепловози.

Станом на 08:00 затримки фіксувалися на кількох напрямках. Зокрема:

  • №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09);

  • №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09);

  • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пасажирський (+4:47);

  • №147/148 Київ-Пасажирський - Одеса-Головна (+2:01);

  • №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18);

  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17);

  • №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10);

  • №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині є знеструмлення окремих дільниць.

