Молдова становится эпицентром российского интереса из-за парламентских выборов, которые запланированы на 28 сентября. Десятки лиц с сомнительной репутацией пытаются получить аккредитацию международных наблюдателей.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины

Как отмечается, часть этих "наблюдателей" ранее участвовала в так называемых референдумах в Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в Абхазии, создавая иллюзию легитимности процессов.

Так, среди потенциальных "наблюдателей" - сербская деятельница Драгана Трифкович, которая открыто сотрудничала с пророссийскими структурами, а также итальянец Вито Гриттани, имеющий абхазское гражданство и неоднократно выступавший в роли "международного эксперта" на псевдовыборах. Оба уже занесены в базу фейковых наблюдателей, которую ведет Европейская платформа за демократические выборы (EPDE).

Самую большую группу заявок - около 30 - подала африканская организация Institut Africa Solidarité. Несмотря на предыдущую незаинтересованность выборами в Молдове, ее представители активно сотрудничали с Россией, в частности участвовали в саммите БРИКС в Казани и даже на российских "выборах". Некоторые из них не имеют никакого опыта в политике или общественной деятельности.

Центральная избирательная комиссия Молдовы заявляет, что заявки тщательно проверяются Службой информации и безопасности. Не исключено, что те, кому откажут, по приказу России будут использовать это как повод заявить о "недемократичности" выборов.

В СВР добавляют, что избирательный процесс в Молдове находится под наблюдением международных миссий, чье присутствие создает дополнительный уровень контроля. Это помогает обеспечить открытость голосования и уменьшить вероятность манипуляций или попыток дискредитации результатов Россией.

