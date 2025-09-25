РФ активізувала втручання у вибори Молдови: акредитацію намагаються отримати "спостерігачі" із сумнівною репутацією

Молдова стає епіцентром російської зацікавленості через парламентські вибори, які заплановані на 28 вересня. Десятки осіб із сумнівною репутацією намагаються отримати акредитацію міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, частина цих "спостерігачів" раніше брала участь у так званих референдумах у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також в Абхазії, створюючи ілюзію легітимності процесів.

Так, серед потенційних "спостерігачів" – сербська діячка Драгана Трифкович, яка відкрито співпрацювала з проросійськими структурами, а також італієць Віто Гриттані, що має абхазьке громадянство і неодноразово виступав у ролі "міжнародного експерта" на псевдовиборах. Обоє вже занесені до бази фейкових спостерігачів, яку веде Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Європа має допомогти Молдові протистояти впливу Росії

Найбільшу групу заявок – близько 30 – подала африканська організація Institut Africa Solidarité. Попри попередню незацікавленість виборами в Молдові, її представники активно співпрацювали з Росією, зокрема брали участь у саміті БРІКС у Казані і навіть на російських "виборах". Дехто з них не має жодного досвіду в політиці чи громадській діяльності.

Центральна виборча комісія Молдови заявляє, що заявки ретельно перевіряються Службою інформації та безпеки. Не виключено, що ті, кому відмовлять, за наказом Росії використовуватимуть це як привід заявити про "недемократичність" виборів.

У СЗР додають, що виборчий процес у Молдові перебуває під наглядом міжнародних місій, чия присутність створює додатковий рівень контролю. Це допомагає забезпечити відкритість голосування та зменшити ймовірність маніпуляцій чи спроб дискредитації результатів Росією.

Читайте: Молдова може стати плацдармом для нападу на Одеську область, - Санду