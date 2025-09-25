Депутат Европейского парламента от Литвы и председатель группы "Друзья Украины" Пятрас Ауштрявичюс выразил обеспокоенность относительно энергетической политики ЕС и сотрудничества отдельных государств с Россией.

По его словам, Россия чувствует последствия уже введенных санкций, но необходимы скоординированные усилия ЕС, Украины и США для усиления экономического и милитаристского давления на Кремль.

Он подчеркнул, что отложение 19-го пакета санкций против РФ связано со спорами вокруг закупки российской нефти и газа отдельными странами, в частности Словакией и Венгрией. "В 2024 году более 13 миллионов тонн российской нефти они импортировали, не говоря уже о российском газе. Они платят миллиарды России, а Россия использует эти средства для того, чтобы подливать масла в огонь агрессии против Украины", - подчеркнул Ауштрявичюс.

Депутат призвал ЕС к решительным шагам для ограничения поставок энергоресурсов из России и отметил, что текущие исключения для отдельных государств до 2027 года являются слишком длительными.

Ауштрявичюс также выразил обеспокоенность участием Индии в военных учениях "Запад-2025" вместе с Россией и Беларусью. Он подчеркнул, что Европа должна осудить такие действия и учитывать их при торговых переговорах, в частности по соглашению о свободной торговле с Индией.

Депутат сравнил ситуацию с историей после Первой мировой войны, когда финансовые вливания западных государств помогли поднять с колен нацистскую Германию, подчеркивая опасность финансирования агрессоров через экономические отношения.

