Депутат Європейського парламенту від Литви та голова групи "Друзі України" Пятрас Ауштрявічюс висловив занепокоєння щодо енергетичної політики ЄС та співпраці окремих держав з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посланням на інтерв'ю "Еспресо".

За його словами, Росія відчуває наслідки вже введених санкцій, але необхідні скоординовані зусилля ЄС, України та США для посилення економічного та мілітарного тиску на Кремль.

Він підкреслив, що відкладення 19-го пакету санкцій проти РФ пов’язане із суперечками навколо закупівлі російської нафти та газу окремими країнами, зокрема Словаччиною та Угорщиною. "У 2024 році понад 13 мільйонів тонн російської нафти вони імпортували, не говорячи вже про російський газ. Вони платять мільярди Росії, а Росія використовує ці кошти для того, щоб підливати олії у вогонь агресії проти України", - наголосив Ауштрявічюс.

Депутат закликав ЄС до рішучих кроків для обмеження постачань енергоресурсів з Росії та зазначив, що поточні винятки для окремих держав до 2027 року є надто тривалими.

Ауштрявічюс також висловив стурбованість участю Індії у військових навчаннях "Захід-2025" разом із Росією та Білоруссю. Він підкреслив, що Європа має засудити такі дії і враховувати їх при торговельних переговорах, зокрема щодо угоди про вільну торгівлю з Індією.

Депутат порівняв ситуацію з історією після Першої світової війни, коли фінансові вливання західних держав допомогли підняти з колін нацистську Німеччину, підкреслюючи небезпеку фінансування агресорів через економічні відносини.

