69% украинцев считают гибридную угрозу России высокой, - опрос
69% украинцев оценивают гибридную угрозу со стороны России как высокую, среднюю угрозу указали 3%, низкую - также 3%.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Относительно готовности государства противостоять таким атакам, 67% респондентов считают подготовку средней, 14% оценивают ее как хорошую, а 16% - как недостаточную.
Большинство украинцев (81%) убеждены, что гибридная война России усиливается, и только 13% считают, что угроза ослабевает.
Опрошенные определили три ключевых риска:
-
онлайн-вербовка российскими спецслужбами для совершения преступлений - 42%;
-
фейковые новости, включая вмешательство в выборы - 32%;
-
кибератаки на государственные компьютерные системы - 23%.
Опрос проводился с 31 июля по 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На графіку вказано, що гібридну загрозу з боку Росії оцінили як середню 26% опитаних.