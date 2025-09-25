РУС
69% украинцев считают гибридную угрозу России высокой, - опрос

69% украинцев оценивают гибридную угрозу со стороны России как высокую, среднюю угрозу указали 3%, низкую - также 3%.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Относительно готовности государства противостоять таким атакам, 67% респондентов считают подготовку средней, 14% оценивают ее как хорошую, а 16% - как недостаточную.

Большинство украинцев (81%) убеждены, что гибридная война России усиливается, и только 13% считают, что угроза ослабевает.

Опрошенные определили три ключевых риска:

  • онлайн-вербовка российскими спецслужбами для совершения преступлений - 42%;

  • фейковые новости, включая вмешательство в выборы - 32%;

  • кибератаки на государственные компьютерные системы - 23%.

Опрос проводился с 31 июля по 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу, середню загрозу вказали 3%?

На графіку вказано, що гібридну загрозу з боку Росії оцінили як середню 26% опитаних.
25.09.2025 13:34 Ответить
Кацапский ******** это гибридное недогосударство с гибридным стадонаселением
25.09.2025 13:46 Ответить
 
 