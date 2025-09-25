УКР
69% українців вважають гібридну загрозу Росії високою, - опитування

69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу, середньою загрозу вважають 26%, низькою - 3%.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг"

опитування про війну

Щодо готовності держави протистояти таким атакам, 67% респондентів вважають підготовку середньою, 14% оцінюють її як добру, а 16% - як недостатню.

опитування про війну

Більшість опитаних українців (81%) переконані, що гібридна війна Росії посилюється, і лише 13% вважають, що загроза слабшає.

опитування про війну

Опитані визначили три ключові ризики:

  • онлайн-вербування російськими спецслужбами для вчинення злочинів - 42%;

  • фейкові новини, включно з втручанням у вибори - 32%;

  • кібератаки на державні комп’ютерні системи - 23%.

Опитування проводилося з 31 липня по 5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу, середню загрозу вказали 3%?

На графіку вказано, що гібридну загрозу з боку Росії оцінили як середню 26% опитаних.
25.09.2025 13:34 Відповісти
Кацапский ******** это гибридное недогосударство с гибридным стадонаселением
25.09.2025 13:46 Відповісти
що за ***** я тільки шо прочитав?
кацапи нам гибридно загрожують?
хто ці 69 українців, котрим кацапія загрожує гибридно?
біженці по всьому світу?
бо, мені кацапи загрожують прямо! кожного дня!
чи, я просто не розумію, що таке гібридна загроза?
25.09.2025 13:58 Відповісти
Кому ж це задавали такі високомудрі запитання?Так і бачу перед собою пересічного нашого сільського вуйка,який на питання зі словами "кібер-атака","фейки","онлайн-вербовка" біжить до стайні за вилами і кричить пішли нахрєн звідси курвевські москалі!
25.09.2025 14:14 Відповісти
...шёл четвёртый год полномасштабной войны.. - 'гибридные угрозы'...
Просто какой-то ******.
25.09.2025 14:33 Відповісти
 
 