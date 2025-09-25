69% українців вважають гібридну загрозу Росії високою, - опитування

69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу, середньою загрозу вважають 26%, низькою - 3%.

Щодо готовності держави протистояти таким атакам, 67% респондентів вважають підготовку середньою, 14% оцінюють її як добру, а 16% - як недостатню.

Більшість опитаних українців (81%) переконані, що гібридна війна Росії посилюється, і лише 13% вважають, що загроза слабшає.

Опитані визначили три ключові ризики:

онлайн-вербування російськими спецслужбами для вчинення злочинів - 42%;

фейкові новини, включно з втручанням у вибори - 32%;

кібератаки на державні комп’ютерні системи - 23%.

Опитування проводилося з 31 липня по 5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

