Германия закладывает финансирование для долгосрочной поддержки Украины в бюджете на 2026 год, - глава оборонного комитета Бундестага Ревекамп

В бюджете ФРГ на следующий год предусмотрено финансирование для военной и другой поддержки Украины, рассчитанное на основе предыдущих расходов.

Об этом в комментарии Укринформу заявил глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка Украины обеспечена. Бюджетные консультации, которые мы сейчас проводим, основываются на наших предыдущих расходах. И здесь совершенно ясно: мы и в дальнейшем будем предоставлять Украине необходимую военную, финансовую и политическую поддержку, чтобы она могла защищаться в этой войне", - отметил политик.

На уточнение, идет ли речь об увеличении или уменьшении объема, Ревекамп ответил, что сначала в бюджет закладывается то, что сейчас запланировано, но в конце концов будет предоставлено столько, сколько потребуется.

Депутат подчеркнул, что Германия за последние годы значительно увеличила объем помощи Украине и сейчас является ее крупнейшим финансовым донором. Он также отметил, что германские промышленные предприятия сотрудничают с украинскими компаниями для организации производства в Украине, что является важной формой поддержки на государственном уровне.

"Итак, да, у нас будет достаточно финансовых ресурсов, чтобы долгосрочно поддерживать Украину", - подытожил парламентарий.

