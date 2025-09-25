Німеччина закладає фінансування для довгострокової підтримки України у бюджеті на 2026 рік, - глава оборонного комітету Бундестагу Ревекамп

У бюджеті ФРН на наступний рік передбачено фінансування для військової та іншої підтримки України, розраховане на основі попередніх витрат.

Про це в коментарі Укрінформу заявив глава оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримку України забезпечено. Бюджетні консультації, які ми зараз проводимо, ґрунтуються на наших попередніх витратах. І тут абсолютно ясно: ми й надалі надаватимемо Україні необхідну військову, фінансову та політичну підтримку, щоб вона могла захищатися в цій війні", - зазначив політик.

На уточнення, чи йдеться про збільшення або зменшення обсягу, Ревекамп відповів, що спочатку в бюджет закладається те, що наразі заплановано, але врешті-решт буде надано стільки, скільки буде потрібно.

Депутат підкреслив, що Німеччина за останні роки значно збільшила обсяг допомоги Україні і наразі є її найбільшим фінансовим донором. Він також зазначив, що німецькі промислові підприємства співпрацюють з українськими компаніями для організації виробництва в Україні, що є важливою формою підтримки на державному рівні.

"Отже, так, у нас буде достатньо фінансових ресурсів, щоб довгостроково підтримувати Україну", - підсумував парламентарій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ оцінив дефіцит фінансової підтримки для України на наступні чотири роки у $65 мільярдів, – Підласа