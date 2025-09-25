РФ атаковали FPV-дроном скутер в Херсонской области: двое погибших
Российские войска ударили дроном по гражданским на Херсонщине, в результате чего погибли двое мужчин.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
Около 5 утра российские оккупанты атаковали FPV-дроном скутер, который двигался возле села Львов.
В результате удара погибли двое мужчин 68 и 45 лет, которые двигались по трассе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий25.09.2025 15:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль