Новости обстрелы Херсонщины
РФ атаковали FPV-дроном скутер в Херсонской области: двое погибших

Россияне ударили по скутеру в Херсонской области. Двое погибших

Российские войска ударили дроном по гражданским на Херсонщине, в результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

Около 5 утра российские оккупанты атаковали FPV-дроном скутер, который двигался возле села Львов.

В результате удара погибли двое мужчин 68 и 45 лет, которые двигались по трассе.

обстрел (29682) fvp-дрон (212) Херсонская область (5245) Бериславский район (132) Львово (4)
*********, як вони є по життю, із-за спин жінок та дітей, убивають Українців!
25.09.2025 15:02 Ответить
 
 