РФ атаковали FPV-дроном скутер в Херсонской области: двое погибших

Российские войска ударили дроном по гражданским на Херсонщине, в результате чего погибли двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

Около 5 утра российские оккупанты атаковали FPV-дроном скутер, который двигался возле села Львов.

В результате удара погибли двое мужчин 68 и 45 лет, которые двигались по трассе.

