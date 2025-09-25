УКР
РФ атакували FPV-дроном скутер на Херсонщині: двоє загиблих

Росіяни вдарили по скутеру на Херсонщині. Двоє загиблих

Російські війська вдарили дроном по цивільних на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Близько 5 ранку російські окупанти атакували FPV-дроном скутер, що рухався біля села Львове.

Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 68 та 45 років, які рухалися трасою.

Херсонська область Бериславський район Львове
