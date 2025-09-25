РФ атакували FPV-дроном скутер на Херсонщині: двоє загиблих
Російські війська вдарили дроном по цивільних на Херсонщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.
Близько 5 ранку російські окупанти атакували FPV-дроном скутер, що рухався біля села Львове.
Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 68 та 45 років, які рухалися трасою.
