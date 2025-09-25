РУС
Новости Обстрелы гражданской инфраструктуры
1 481 11

Рашисты атакуют критическую инфраструктуру Чернигова: горожанам советуют делать запасы питьевой воды

РФ бьет по инфраструктуре Чернигова. Что известно?

Российские оккупанты атакуют критическую инфраструктуру Чернигова.

Об этом сообщил глава ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города", - говорится в сообщении.

В то же время в КП "Чернігівводоканал" призвали горожан сделать запасы питьевой воды.

Читайте: Удар РФ по критической инфраструктуре Черниговского района: в громадах есть обесточивание. ФОТО

Автор: 

обстрел (29700) Чернигов (917) Черниговская область (1281) Черниговский район (70)
Якщо РФ не припинить війну, то її чиновники мають шукати для себе найближче бомбосховище, - Зеленський і шо дальше чергова хуцпа чи як?
25.09.2025 15:21 Ответить
Зеленський, з особами на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, мабуть, всю свою діяльність спрямували на виконання положень законодавства України щодо завчасної підготовки інфраструктури життєзабезпечення населення України в Особливий період!!! Це вимагає Конституція і їх особистіобов'язки!! Це мова не про немічний Регламент кругової поруки КМУ, а про безпеку населення України!!
25.09.2025 15:26 Ответить
І в Сумах теж.
Захист енергетичної інфраструктири зає...сь!
Скрізь.
Бабло само себе не зжере.
Падлюки!
І взагалі отут.все чітко «

по Гончаровскому

написало мне за сутки много разных людей с разными сообщениями по этой теме. некоторые скидывают фото этих самых укрытий, которые ничего общего с укрытиями конечно не имеют

фото публиковать не буду, потому что если вдруг это реальная информация - это уже будет лишняя информация в чужие глаза

пару недель назад в качестве подтверждений слов Главкома в сеть закидывали фото "подземных городов"

получается, "подземные города" вчера кого-то не спасли? а сегодня снова под атакой Чернигов, и противодействием практически во всей области не пахнет снова

что делать то будем?

Господин Шаповалов назначен командующим с июня 2025 года. сколько времени нужно, чтобы навести порядок в Гандурасе?

господин Сырский уже реагировал на эти ситуации, случаи всё равно повторяются

кто теперь должен отреагировать, чтобы такие ситуации не повторялись и кто-то наконец-то занялся противодействием дронам в Черниговской области?

президента ждём с Нью-Йорка?

а тут точно президент должен лично этим заниматься?

кстати, а какие были выводы предыдущих замечательных комиссий после аналогичных случаев, где можно эти выводы почитать и увидеть результаты?

кто был наказан? а кто не был? и самый главный вопрос: а почему?»
25.09.2025 15:39 Ответить
Чаус, Брижинський, ви де є?
Тут до вас Стерненко звертається
«

Щодо вчорашніх ударів по навчальному підрозділу на Чернігівщині.
Противник опублікував відео атаки.

Відстань до кордону з білоруссю - 21 км. До РФ - 110.

Жодних висновків з минулих трагедій зроблено не було.

Окрема тема - організація дронової ППО на Чернігівщині.
Місцева влада, як і місцеві командири, зробили практично нічого, аби в регіоні збивали розвідБПЛА та Шахеди за допомогою перехоплювачів.

Ми готові допомогти з засобами. Аби тільки було кому.»

Може вже почнете працювати?
Ви ж.так прагнули повної.влади. Вона в вас є, але відповідальності нуль.
25.09.2025 15:51 Ответить
цім кадрам на це нема часу їм треба воювати з атрощенком і його командою а маскалі с дронами це таке
25.09.2025 16:06 Ответить
Знову стали радянською краюною, держава замість щось робити лише "радить ".
25.09.2025 16:38 Ответить
А що вони тут можуть зробити? Ну реально? Насосні станції зарити під землю і залити бетоном метрів 10 завтовшки? Чи краще взагалі не попереджати? Не попереджали (не попередили) нас в 2021-му
25.09.2025 16:42 Ответить
ТОді який сенс їх існуванні,яке не безкоштовне.
25.09.2025 16:44 Ответить
Існування кого? Або чого?
25.09.2025 16:46 Ответить
Таих "радників". Це означа що від вирішення проблеми держава самоусунулася, переваливши проблеми на пересічних.
25.09.2025 16:50 Ответить
 
 