Рашисти атакують критичну інфраструктуру Чернігова: містянам радять робити запаси питної води
Російські окупанти атакують критичну інфраструктуру Чернігова.
Про це повідомив глава МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста", - йдеться в повідомленні.
Водночас у КП "Чернігівводоканал" закликали містян зробити запаси питної води.
умом рассею не понять
Влад #592330
Oleksandr Valovyi
Захист енергетичної інфраструктири зає...сь!
Скрізь.
Бабло само себе не зжере.
Падлюки!
І взагалі отут.все чітко «
по Гончаровскому
написало мне за сутки много разных людей с разными сообщениями по этой теме. некоторые скидывают фото этих самых укрытий, которые ничего общего с укрытиями конечно не имеют
фото публиковать не буду, потому что если вдруг это реальная информация - это уже будет лишняя информация в чужие глаза
пару недель назад в качестве подтверждений слов Главкома в сеть закидывали фото "подземных городов"
получается, "подземные города" вчера кого-то не спасли? а сегодня снова под атакой Чернигов, и противодействием практически во всей области не пахнет снова
что делать то будем?
Господин Шаповалов назначен командующим с июня 2025 года. сколько времени нужно, чтобы навести порядок в Гандурасе?
господин Сырский уже реагировал на эти ситуации, случаи всё равно повторяются
кто теперь должен отреагировать, чтобы такие ситуации не повторялись и кто-то наконец-то занялся противодействием дронам в Черниговской области?
президента ждём с Нью-Йорка?
а тут точно президент должен лично этим заниматься?
кстати, а какие были выводы предыдущих замечательных комиссий после аналогичных случаев, где можно эти выводы почитать и увидеть результаты?
кто был наказан? а кто не был? и самый главный вопрос: а почему?»
Тут до вас Стерненко звертається
«
Щодо вчорашніх ударів по навчальному підрозділу на Чернігівщині.
Противник опублікував відео атаки.
Відстань до кордону з білоруссю - 21 км. До РФ - 110.
Жодних висновків з минулих трагедій зроблено не було.
Окрема тема - організація дронової ППО на Чернігівщині.
Місцева влада, як і місцеві командири, зробили практично нічого, аби в регіоні збивали розвідБПЛА та Шахеди за допомогою перехоплювачів.
Ми готові допомогти з засобами. Аби тільки було кому.»
Може вже почнете працювати?
Ви ж.так прагнули повної.влади. Вона в вас є, але відповідальності нуль.