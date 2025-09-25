УКР
Рашисти атакують критичну інфраструктуру Чернігова: містянам радять робити запаси питної води

РФ б’є по інфраструктурі Чернігова. Що відомо?

Російські окупанти атакують критичну інфраструктуру Чернігова.

Про це повідомив глава МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КП "Чернігівводоканал" закликали містян зробити запаси питної води.

Читайте: Удар РФ по критичній інфраструктурі Чернігівського району: у громадах є знеструмлення. ФОТО

обстріл (31036) Чернігів (821) Чернігівська область (1058) Чернігівський район (71)
Топ коментарі
+2
цім кадрам на це нема часу їм треба воювати з атрощенком і його командою а маскалі с дронами це таке
25.09.2025 16:06 Відповісти
+1
Якщо РФ не припинить війну, то її чиновники мають шукати для себе найближче бомбосховище, - Зеленський і шо дальше чергова хуцпа чи як?
25.09.2025 15:21 Відповісти
+1
Зеленський, з особами на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, мабуть, всю свою діяльність спрямували на виконання положень законодавства України щодо завчасної підготовки інфраструктури життєзабезпечення населення України в Особливий період!!! Це вимагає Конституція і їх особистіобов'язки!! Це мова не про немічний Регламент кругової поруки КМУ, а про безпеку населення України!!
25.09.2025 15:26 Відповісти
Якщо РФ не припинить війну, то її чиновники мають шукати для себе найближче бомбосховище, - Зеленський і шо дальше чергова хуцпа чи як?
25.09.2025 15:21 Відповісти
Зеленський, з особами на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, мабуть, всю свою діяльність спрямували на виконання положень законодавства України щодо завчасної підготовки інфраструктури життєзабезпечення населення України в Особливий період!!! Це вимагає Конституція і їх особистіобов'язки!! Це мова не про немічний Регламент кругової поруки КМУ, а про безпеку населення України!!
25.09.2025 15:26 Відповісти
І в Сумах теж.
Захист енергетичної інфраструктири зає...сь!
Скрізь.
Бабло само себе не зжере.
Падлюки!
І взагалі отут.все чітко «

по Гончаровскому

написало мне за сутки много разных людей с разными сообщениями по этой теме. некоторые скидывают фото этих самых укрытий, которые ничего общего с укрытиями конечно не имеют

фото публиковать не буду, потому что если вдруг это реальная информация - это уже будет лишняя информация в чужие глаза

пару недель назад в качестве подтверждений слов Главкома в сеть закидывали фото "подземных городов"

получается, "подземные города" вчера кого-то не спасли? а сегодня снова под атакой Чернигов, и противодействием практически во всей области не пахнет снова

что делать то будем?

Господин Шаповалов назначен командующим с июня 2025 года. сколько времени нужно, чтобы навести порядок в Гандурасе?

господин Сырский уже реагировал на эти ситуации, случаи всё равно повторяются

кто теперь должен отреагировать, чтобы такие ситуации не повторялись и кто-то наконец-то занялся противодействием дронам в Черниговской области?

президента ждём с Нью-Йорка?

а тут точно президент должен лично этим заниматься?

кстати, а какие были выводы предыдущих замечательных комиссий после аналогичных случаев, где можно эти выводы почитать и увидеть результаты?

кто был наказан? а кто не был? и самый главный вопрос: а почему?»
25.09.2025 15:39 Відповісти
Чаус, Брижинський, ви де є?
Тут до вас Стерненко звертається
«

Щодо вчорашніх ударів по навчальному підрозділу на Чернігівщині.
Противник опублікував відео атаки.

Відстань до кордону з білоруссю - 21 км. До РФ - 110.

Жодних висновків з минулих трагедій зроблено не було.

Окрема тема - організація дронової ППО на Чернігівщині.
Місцева влада, як і місцеві командири, зробили практично нічого, аби в регіоні збивали розвідБПЛА та Шахеди за допомогою перехоплювачів.

Ми готові допомогти з засобами. Аби тільки було кому.»

Може вже почнете працювати?
Ви ж.так прагнули повної.влади. Вона в вас є, але відповідальності нуль.
25.09.2025 15:51 Відповісти
цім кадрам на це нема часу їм треба воювати з атрощенком і його командою а маскалі с дронами це таке
25.09.2025 16:06 Відповісти
Знову стали радянською краюною, держава замість щось робити лише "радить ".
25.09.2025 16:38 Відповісти
А що вони тут можуть зробити? Ну реально? Насосні станції зарити під землю і залити бетоном метрів 10 завтовшки? Чи краще взагалі не попереджати? Не попереджали (не попередили) нас в 2021-му
25.09.2025 16:42 Відповісти
ТОді який сенс їх існуванні,яке не безкоштовне.
25.09.2025 16:44 Відповісти
Існування кого? Або чого?
25.09.2025 16:46 Відповісти
Таих "радників". Це означа що від вирішення проблеми держава самоусунулася, переваливши проблеми на пересічних.
25.09.2025 16:50 Відповісти
Ну що значить "самоусунулась" ? Я від Кличко не вимагаю, щоб він особисто з ПЗРК збивав "шахеди". Я розумію, що до влади питань багато, але, вибачте, коли читаєш здивовані коментарі про зруйновуну енергетику чи водоканали, а що, люди не розуміли, що по них будуть бити рано чи пізно? І який вихід - таке враження, що люди думали, що їм за пару років побудують "підземну Україну", і війна взагалі перестане торкатися їхнього життя. Ви можете в Чернігів хоч Бориса Джонсона завезти, разом з владою Данії, Швейцарії та Естонії. Але скажу вам, як співробітник "Водоканала" - вони нічого не зроблять проти цілеспрямованих та масованих обстрілів. Єдиний захист - це відсутність бойових дій, тому що такі соруди апріорі повністю захистити неможливо. Це те саме, що вимагати у Кличко захистити будинки від дронових і ракетних атак - це оксюморон і сюр, або чиїсь наркоманські тріпи (вибачте - це я образно, а не вам)
25.09.2025 16:57 Відповісти
 
 