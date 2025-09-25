Кабмин выделил 333 млн грн на строительство фортификаций на Сумщине
Кабинет Министров выделил 333 млн грн на строительство фортификаций на Сумщине.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"333 млн грн на защиту Сумщины. Средства из резервного фонда Госбюджета направляем для Сумской ОВА на завершение строительства фортификационных сооружений, инженерных укреплений и невзрывных заграждений", - написала Свириденко.
Правильне:
а куди поділись раніше виділені кошти для побудови фортифікаційних споруд на Сумщіні?
І це питання легко і миттєво (на відміну від виробництва ракет, дронів і т.ін.) маштабується на Харківщину, Заопріжжя, Дніпропетровщину.
Гроші "тю-тю", розслідувань немає, а винен Порошенко! (спитайте у будь-якого зєлєбобіка)
Про рішення https://t.me/Denys_Smyhal/7313 повідомив прем'єр-міністр https://lb.ua/file/person/4614_shmigal_denis_anatoliyovich_.html Денис Шмигаль. За його словами, найбільшу суму з цих 5,6 млрд нададуть Сумській області - 1,5 млрд гривень.
Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше - для Сумської області
Раніше уряд уже виділив 20 млрд гривень.
ніякиї фортифікацій не буде ..
ну хіба що дороги побудують для болотних істот