Кабмин выделил 333 млн грн на строительство фортификаций на Сумщине

Строительство оборонительных линий в Украине

Кабинет Министров выделил 333 млн грн на строительство фортификаций на Сумщине.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"333 млн грн на защиту Сумщины. Средства из резервного фонда Госбюджета направляем для Сумской ОВА на завершение строительства фортификационных сооружений, инженерных укреплений и невзрывных заграждений", - написала Свириденко.

Фирма 90-летней мамы нардепа Молотка с наценкой продавала материалы для фортификаций на Сумщине, - СМИ. ВИДЕО

+2
Дорога ложка до обіду
25.09.2025 19:11 Ответить
+2
а был ли мальчик!?
25.09.2025 19:18 Ответить
+2
Не те питання!
Правильне:
а куди поділись раніше виділені кошти для побудови фортифікаційних споруд на Сумщіні?

І це питання легко і миттєво (на відміну від виробництва ракет, дронів і т.ін.) маштабується на Харківщину, Заопріжжя, Дніпропетровщину.

Гроші "тю-тю", розслідувань немає, а винен Порошенко! (спитайте у будь-якого зєлєбобіка)
25.09.2025 19:20 Ответить
а куди ділись фортифікації за інші роки?!
показать весь комментарий
25.09.2025 19:15 Ответить
Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд гривень. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25 млрд гривень.

Про рішення https://t.me/Denys_Smyhal/7313 повідомив прем'єр-міністр https://lb.ua/file/person/4614_shmigal_denis_anatoliyovich_.html Денис Шмигаль. За його словами, найбільшу суму з цих 5,6 млрд нададуть Сумській області - 1,5 млрд гривень.
25.09.2025 19:22 Ответить
Перетворилися на рахунки в офшорах.
25.09.2025 19:47 Ответить
скоріше на крипту
25.09.2025 19:49 Ответить
Як почалася ця епопея, з безконтрольним виділенням грошейУкраінців рішенням КМУ, на будівництво інженерних споруд, ще за часів яценюка гройсмана гончарука шмигаля, так і мудрять по сьогодні, оті держсекретарі в КМУ, готуючи ці самі Рішення!!! Регламентом кругової безвідповідальності КМУ!!
25.09.2025 19:18 Ответить
Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше - для Сумської області

Раніше уряд уже виділив 20 млрд гривень.

Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше - для Сумської області

Раніше уряд уже виділив 20 млрд гривень.
25.09.2025 19:25 Ответить
333млн ... просто "красівая" цифра для корупціонерки свириденко з братом ухилянтом

ніякиї фортифікацій не буде ..

ну хіба що дороги побудують для болотних істот
25.09.2025 19:27 Ответить
Маю надію не в чистому полі?!
25.09.2025 19:43 Ответить
Мінімум про 330 млн. можна забути. Кишені вже готують.
25.09.2025 19:45 Ответить
 
 