УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10106 відвідувачів онлайн
Новини Будівництво фортифікацій
434 13

Кабмін виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій на Сумщині

Будівництво оборонних ліній в Україні

Кабінет Міністрів виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій в Сумській області.

Про це повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"333 млн грн на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень", - написала Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Кабмін (14386) Сумська область (4256) Свириденко Юлія (505) фортифікації (186)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Не те питання!
Правильне:
а куди поділись раніше виділені кошти для побудови фортифікаційних споруд на Сумщіні?

І це питання легко і миттєво (на відміну від виробництва ракет, дронів і т.ін.) маштабується на Харківщину, Заопріжжя, Дніпропетровщину.

Гроші "тю-тю", розслідувань немає, а винен Порошенко! (спитайте у будь-якого зєлєбобіка)
показати весь коментар
25.09.2025 19:20 Відповісти
+2
Дорога ложка до обіду
показати весь коментар
25.09.2025 19:11 Відповісти
+2
а был ли мальчик!?
показати весь коментар
25.09.2025 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дорога ложка до обіду
показати весь коментар
25.09.2025 19:11 Відповісти
а куди ділись фортифікації за інші роки?!
показати весь коментар
25.09.2025 19:15 Відповісти
а был ли мальчик!?
показати весь коментар
25.09.2025 19:18 Відповісти
Не те питання!
Правильне:
а куди поділись раніше виділені кошти для побудови фортифікаційних споруд на Сумщіні?

І це питання легко і миттєво (на відміну від виробництва ракет, дронів і т.ін.) маштабується на Харківщину, Заопріжжя, Дніпропетровщину.

Гроші "тю-тю", розслідувань немає, а винен Порошенко! (спитайте у будь-якого зєлєбобіка)
показати весь коментар
25.09.2025 19:20 Відповісти
Кабінет міністрів виділив на зведення фортифікацій ще 5,6 млрд гривень. Загальна сума виділених на фортифікації коштів цього року перевищила 25 млрд гривень.

Про рішення https://t.me/Denys_Smyhal/7313 повідомив прем'єр-міністр https://lb.ua/file/person/4614_shmigal_denis_anatoliyovich_.html Денис Шмигаль. За його словами, найбільшу суму з цих 5,6 млрд нададуть Сумській області - 1,5 млрд гривень.
показати весь коментар
25.09.2025 19:22 Відповісти
Перетворилися на рахунки в офшорах.
показати весь коментар
25.09.2025 19:47 Відповісти
скоріше на крипту
показати весь коментар
25.09.2025 19:49 Відповісти
Як почалася ця епопея, з безконтрольним виділенням грошейУкраінців рішенням КМУ, на будівництво інженерних споруд, ще за часів яценюка гройсмана гончарука шмигаля, так і мудрять по сьогодні, оті держсекретарі в КМУ, готуючи ці самі Рішення!!! Регламентом кругової безвідповідальності КМУ!!
показати весь коментар
25.09.2025 19:18 Відповісти
https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/economics Економіка - https://lb.ua/economics/state Держава - 2 квітня 2024, 14:22

Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше - для Сумської області

Раніше уряд уже виділив 20 млрд гривень.
показати весь коментар
25.09.2025 19:25 Відповісти
333млн ... просто "красівая" цифра для корупціонерки свириденко з братом ухилянтом

ніякиї фортифікацій не буде ..

ну хіба що дороги побудують для болотних істот
показати весь коментар
25.09.2025 19:27 Відповісти
Маю надію не в чистому полі?!
показати весь коментар
25.09.2025 19:43 Відповісти
Мінімум про 330 млн. можна забути. Кишені вже готують.
показати весь коментар
25.09.2025 19:45 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
25.09.2025 20:46 Відповісти
 
 