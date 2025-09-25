Кабмін виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій на Сумщині
Кабінет Міністрів виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій в Сумській області.
Про це повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"333 млн грн на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду Держбюджету скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень", - написала Свириденко.
Топ коментарі
+3 Evgeny N
показати весь коментар25.09.2025 19:20 Відповісти Посилання
+2 Olena Olena #512149
показати весь коментар25.09.2025 19:11 Відповісти Посилання
+2 Василий Васильев #602664
показати весь коментар25.09.2025 19:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правильне:
а куди поділись раніше виділені кошти для побудови фортифікаційних споруд на Сумщіні?
І це питання легко і миттєво (на відміну від виробництва ракет, дронів і т.ін.) маштабується на Харківщину, Заопріжжя, Дніпропетровщину.
Гроші "тю-тю", розслідувань немає, а винен Порошенко! (спитайте у будь-якого зєлєбобіка)
Про рішення https://t.me/Denys_Smyhal/7313 повідомив прем'єр-міністр https://lb.ua/file/person/4614_shmigal_denis_anatoliyovich_.html Денис Шмигаль. За його словами, найбільшу суму з цих 5,6 млрд нададуть Сумській області - 1,5 млрд гривень.
Кабмін виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій. Найбільше - для Сумської області
Раніше уряд уже виділив 20 млрд гривень.
ніякиї фортифікацій не буде ..
ну хіба що дороги побудують для болотних істот