РУС
Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
1 009 6

Силы беспилотных систем атаковали три газораспределительные станции на оккупированной Луганщине, - Мадяр

В ночь на 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем атаковали три газораспределительные станции на временно оккупированной Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражению подверглись ГРС "Счастье", ГРС "Северодонецк" и ГРС "Новопсков".

Читайте также: Мадьяр подтвердил удар по НПЗ в России и нефтебазе в оккупированном Луганске: Бензин становится жидкостью дефицитной

Командующий СБС Роберт "Мадяяр" Бровди уточнил, что операцию осуществили Птахи 14-го полка: "Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птахи 14-го полка Сил беспилотных систем".

По его словам, ГРС "Счастье" обеспечивала газом Луганскую ТЭС, которая после атаки была вынуждена перейти на угольный режим работы. ГРС "Северодонецк" является критически важной для химической промышленности, в частности для завода "Азот".

Кроме того, Мадяр намекнул на "соответствующие события" в Краснодарском крае РФ.

Автор: 

атака (545) газораспределительные системы (11) 414 Птахи Мадяра (59)
показать весь комментарий
25.09.2025 20:37 Ответить
Не туди цілили. Потрібно було бити у червоний квадрат, щоб шпики у Луганську повилітали, а у Щасті дома покладалися. Читайте технічну документацію об'єкта перед ударом.
показать весь комментарий
25.09.2025 20:57 Ответить
Луганськ це добре, але Брянська, Курська, Бєлгородська обл. краще
показать весь комментарий
25.09.2025 21:06 Ответить
Гарі -гарі ясно та шоб усюди не гасло!!! Слава воїнам -умільцям!
показать весь комментарий
25.09.2025 21:13 Ответить
Невже на кацапії закінчились цілі? Який військовий сенс в тому, щоб знищувати газову інфраструктуру, яка відповідає за доставку газу побутовим споживачам, якщо в досяжності дронів ВАГОН цілей, які залучені до експорту нафти і газу? Чому знову працює нафтопровід Дружба? Невже Угорщина розблокувала нам шлях до ЄС? Цей удар точно не те, чим варто вихвалятися
показать весь комментарий
25.09.2025 21:13 Ответить
 
 