В ночь на 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем атаковали три газораспределительные станции на временно оккупированной Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражению подверглись ГРС "Счастье", ГРС "Северодонецк" и ГРС "Новопсков".

Командующий СБС Роберт "Мадяяр" Бровди уточнил, что операцию осуществили Птахи 14-го полка: "Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птахи 14-го полка Сил беспилотных систем".

По его словам, ГРС "Счастье" обеспечивала газом Луганскую ТЭС, которая после атаки была вынуждена перейти на угольный режим работы. ГРС "Северодонецк" является критически важной для химической промышленности, в частности для завода "Азот".

Кроме того, Мадяр намекнул на "соответствующие события" в Краснодарском крае РФ.

