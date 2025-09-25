УКР
Сили безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції на окупованій Луганщині, - Мадяр. ФОТО

У ніч проти 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження зазнали ГРС "Щастя", ГРС "Сєвєродонецьк" та ГРС "Новопсков".

Читайте також: Мадяр підтвердив удар по НПЗ у Росії та нафтобазі в окупованому Луганську: Бензин стає рідиною дефіцитною

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що операцію здійснили Птахи 14 полку: "Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем".

Українські дрони знищили газорозподільчу систему на Луганщині

За його словами, ГРС "Щастя" забезпечувала газом Луганську ТЕС, яка після атаки була змушена перейти у вугільний режим роботи. ГРС "Сєвєродонецьк" є критично важливою для хімічної промисловості, зокрема для заводу "Азот".

Українські дрони знищили газорозподільчу систему на Луганщині

Українські дрони знищили газорозподільчу систему на Луганщині

Крім того, Мадяр натякнув на "відповідні події" у Краснодарському краї РФ.

25.09.2025 20:37 Відповісти
Не туди цілили. Потрібно було бити у червоний квадрат, щоб шпики у Луганську повилітали, а у Щасті дома покладалися. Читайте технічну документацію об'єкта перед ударом.
25.09.2025 20:57 Відповісти
Луганськ це добре, але Брянська, Курська, Бєлгородська обл. краще
25.09.2025 21:06 Відповісти
Гарі -гарі ясно та шоб усюди не гасло!!! Слава воїнам -умільцям!
25.09.2025 21:13 Відповісти
Невже на кацапії закінчились цілі? Який військовий сенс в тому, щоб знищувати газову інфраструктуру, яка відповідає за доставку газу побутовим споживачам, якщо в досяжності дронів ВАГОН цілей, які залучені до експорту нафти і газу? Чому знову працює нафтопровід Дружба? Невже Угорщина розблокувала нам шлях до ЄС? Цей удар точно не те, чим варто вихвалятися
25.09.2025 21:13 Відповісти
 
 