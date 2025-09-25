Сили безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції на окупованій Луганщині, - Мадяр. ФОТО

У ніч проти 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем атакували три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження зазнали ГРС "Щастя", ГРС "Сєвєродонецьк" та ГРС "Новопсков".

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що операцію здійснили Птахи 14 полку: "Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем".

За його словами, ГРС "Щастя" забезпечувала газом Луганську ТЕС, яка після атаки була змушена перейти у вугільний режим роботи. ГРС "Сєвєродонецьк" є критично важливою для хімічної промисловості, зокрема для заводу "Азот".

Крім того, Мадяр натякнув на "відповідні події" у Краснодарському краї РФ.

