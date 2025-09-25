РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9420 посетителей онлайн
Новости Декларирование недостоверной информации
229 6

ВАКС назначил залог в 5 млн грн судье, подозреваемой в незаконном обогащении на 16 млн грн

судья Кропивная

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к судье одного из судов г. Киева, которая подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений, меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Также суд возложил на подозреваемую соответствующие процессуальные обязанности, в частности прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Как ранее сообщали в ЦПК, речь идет о судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной. В конце 2021 года судья Кропивна приобрела два участка и дом в Конча-Заспе, стоимость которых более чем на 16 млн грн превышает ее законные доходы.

Также читайте: Киевская судья уличена в незаконном обогащении на 16 млн грн, - НАБУ (обновлено)

Автор: 

залог (535) судья (2668) САП (2315) Антикоррупционный суд (1278)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це демпінг!!!! я подаю до суду!!!!🤣
показать весь комментарий
25.09.2025 21:11 Ответить
ВАКС рамси не попутав? - суддя захапала 16 лямів а її 5 млн відкупного
показать весь комментарий
25.09.2025 21:13 Ответить
То ще Порошенко винен чи ...всетаки Порошенко?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:15 Ответить
Всі посадові особи, що зазначені у примітці до частини п'ятої статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", в також їхні близькі родичі, мають бути позбавлені права вчиняти правочини із придбання у приватну власність цінного майна впродовж всього строку перебування на відповідній посаді та 10 років після цього. Це дуже легко зробити, внісши необхідні зміни до законодавства.
Тоді Україна в короткий строк очиститься від бажаючих отримати неправомірну вигоду користаючись своєю посадою.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:19 Ответить
Кажуть що вона на похорон гроші збирала !
показать весь комментарий
25.09.2025 21:19 Ответить
Ну офіцеру охорони Порошенко можна 500 міліонів,а суддя--вона ж своя
показать весь комментарий
25.09.2025 21:25 Ответить
 
 