ВАКС назначил залог в 5 млн грн судье, подозреваемой в незаконном обогащении на 16 млн грн

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к судье одного из судов г. Киева, которая подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений, меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Также суд возложил на подозреваемую соответствующие процессуальные обязанности, в частности прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Как ранее сообщали в ЦПК, речь идет о судье Северного Апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной. В конце 2021 года судья Кропивна приобрела два участка и дом в Конча-Заспе, стоимость которых более чем на 16 млн грн превышает ее законные доходы.

