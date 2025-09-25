ВАКС призначив заставу 5 млн грн судді, яка підозрюється в незаконному збагаченні на 16 млн грн

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до судді одного із судів м. Києва, яка підозрюється в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн.

Також суд поклав на підозрювану відповідні процесуальні обовʼязки, зокрема прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу і повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Як раніше повідомляли у ЦПК, мова йде про суддю Північного Апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну. Наприкінці 2021 року суддя Кропивна придбала дві ділянки та будинок у Конча-Заспі, вартість яких на понад 16 млн грн перевищує її законні доходи.

