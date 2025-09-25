УКР
Новини Декларування недостовірної інформації
ВАКС призначив заставу 5 млн грн судді, яка підозрюється в незаконному збагаченні на 16 млн грн

суддя Кропивна

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до судді одного із судів м. Києва, яка підозрюється в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Також суд поклав на підозрювану відповідні процесуальні обовʼязки, зокрема прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу і повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Як раніше повідомляли у ЦПК, мова йде про суддю Північного Апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну. Наприкінці 2021 року суддя Кропивна придбала дві ділянки та будинок у Конча-Заспі, вартість яких на понад 16 млн грн перевищує її законні доходи.

застава (710) суддя (1607) САП (2492) ВАКС Антикорупційний суд (2067)
Топ коментарі
+5
ВАКС рамси не попутав? - суддя захапала 16 лямів а її 5 млн відкупного
25.09.2025 21:13 Відповісти
+3
це демпінг!!!! я подаю до суду!!!!🤣
25.09.2025 21:11 Відповісти
+2
То ще Порошенко винен чи ...всетаки Порошенко?
25.09.2025 21:15 Відповісти
ні,при порохі всі судді були кришталево чесні...
25.09.2025 22:01 Відповісти
А я про що?Винен Порошенко.Крапка.Зе -нєвіноватий.Крапка
25.09.2025 22:20 Відповісти
Всі посадові особи, що зазначені у примітці до частини п'ятої статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", в також їхні близькі родичі, мають бути позбавлені права вчиняти правочини із придбання у приватну власність цінного майна впродовж всього строку перебування на відповідній посаді та 10 років після цього. Це дуже легко зробити, внісши необхідні зміни до законодавства.
Тоді Україна в короткий строк очиститься від бажаючих отримати неправомірну вигоду користаючись своєю посадою.
25.09.2025 21:19 Відповісти
Кажуть що вона на похорон гроші збирала !
25.09.2025 21:19 Відповісти
Ну офіцеру охорони Порошенко можна 500 міліонів,а суддя--вона ж своя
25.09.2025 21:25 Відповісти
25.09.2025 21:49 Відповісти
а можно я піду в СІЛЬПО
наберу продуктів на 16000 грн а заплачу 5000???
25.09.2025 22:28 Відповісти
 
 