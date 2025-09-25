РУС
Цензор.НЕТ
Кремль перекладывает военные расходы на население, - разведка

Россияне будут платить налоги с доходов на войну

В России налоговая массово рассылает гражданам уведомления об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год. Это делается для того, чтобы компенсировать финансовые потери бюджета, вызванные полномасштабной войной против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Новое обязательство касается процентов по депозитам во всех банках России. Базовая ставка составляет 13%, для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей - 15%. С 2026 года планируется ввести прогрессивную шкалу, где максимальная ставка будет достигать 22%.

Читайте также: Россия планирует сократить расходы на национальную оборону, - Reuters

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что хотя российские власти называют это шагом ради "социальной справедливости", на самом деле речь идет о попытке переложить бремя войны на население. Первые поступления от этого налога в 2023 году принесли РФ 111 млрд рублей.

При этом российское правительство уже одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы с дефицитом в 54,6 млрд долларов. Аналитики отмечают, что даже усиленное налогообложение не способно покрыть растущие военные расходы Кремля.

налоги разведка россия
+5
Україна воює за своє право існувати, а русня за маразматиче *****.
25.09.2025 21:37 Ответить
+2
Очередное заседание "ГосДуры":
- В первом-втором десятилетии ХХІ века мы перешли к решительной политике "импортозамещения"... И это не только негативно не сказалось на благосостоянии населения, но и улучшило его... Позже мы кардинально сократили импорт продовольственных и промышленных товаров, из Европы... И это тоже не отразилось негативно на благосостоянии населения... С 2022 года мы перевели промышленность на военные рельсы и сократили выпускк товаров для населения... С 2023-го года мы регулярно повышаем налоги и повышаем учётные ставки для банков... И это тоже не отражается негативно, на благосостоянии населения...
Из зала поступает записка:
- А вы их "дустом" не пробовали? Может, не выдержат, и благополучно передохнут?
25.09.2025 21:32 Ответить
+2
А Банкова на особисті заощадження.
25.09.2025 21:37 Ответить
25.09.2025 21:37 Ответить
Ти кацапчик, не «про інше» гадив !! Але всі Українці - боронять Україну, як і боронили на Майдані свою Гідність бути Вільними, без ригоАНАЛІВ і їх помічників!! Це в 2019 році, ****** вставив/завів, ухилянта з помічниками ригоАНАЛІВ та приблудами95, в Урядовий квартал!!
Але ми, і з цим теж впораємося, як і Сирійці!! Вірьовок, вдосталь !!
25.09.2025 22:29 Ответить
Чим займається ця СЗР? Оформленням скопіпащених з інтернету відкритих даних?
Замість того, щоб викривати агентурні мережі рашистів за кордоном та їхні плани з ведення гібридної війни проти союзників України, в також схеми і засоби уникнення міжнародних санкцій, накладених на господарюючих резидентів пітьми, займаються дурнею, продаючи шалені гроші на своє утримання. Під час великої війни зі смертельним ворогом.
Потрібно ліквідувати цю структури, де отаборились друзі, друзі друзів та інші "цінні кадри" 95-кварталтників. Та передати її номінальні функції військовій розвідці.
25.09.2025 21:32 Ответить
25.09.2025 21:32 Ответить
СЗР прозріли?🤣
25.09.2025 21:36 Ответить
25.09.2025 21:37 Ответить
приберіть цю новину, поки Гетьманцев не побачив 🙏
бо придумає ще якусь прогресивну шкалу соціальної справедливості і в Україні🍆🍆🍆
25.09.2025 21:49 Ответить
Ніхто не вічний під місяцем.
25.09.2025 21:51 Ответить
Не пророк, и не петендую. Но зеля сделает так само.
25.09.2025 21:42 Ответить
А шо, разве за ВСЮ мировую историю, где-то, когда-то было по другому???
25.09.2025 21:51 Ответить
Хто там шо на кого перекладає - індикатор це лінія фронту
25.09.2025 21:52 Ответить
а у нас досі 2/3 дронів куплені волонтерами за народні гроші, ета другоє??? Поки куми-друзі зе-покидька, чернишови-міндічі-шурми-тимошенки ******* мільярдами... Але ж вони ******* "патріотично", цьомаючи найвеличнішого покидька в його потужний тухєс...
25.09.2025 22:31 Ответить
 
 