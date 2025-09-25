Кремль перекладывает военные расходы на население, - разведка

В России налоговая массово рассылает гражданам уведомления об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год. Это делается для того, чтобы компенсировать финансовые потери бюджета, вызванные полномасштабной войной против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Новое обязательство касается процентов по депозитам во всех банках России. Базовая ставка составляет 13%, для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей - 15%. С 2026 года планируется ввести прогрессивную шкалу, где максимальная ставка будет достигать 22%.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что хотя российские власти называют это шагом ради "социальной справедливости", на самом деле речь идет о попытке переложить бремя войны на население. Первые поступления от этого налога в 2023 году принесли РФ 111 млрд рублей.

При этом российское правительство уже одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы с дефицитом в 54,6 млрд долларов. Аналитики отмечают, что даже усиленное налогообложение не способно покрыть растущие военные расходы Кремля.

