Кремль перекладывает военные расходы на население, - разведка
В России налоговая массово рассылает гражданам уведомления об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год. Это делается для того, чтобы компенсировать финансовые потери бюджета, вызванные полномасштабной войной против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Новое обязательство касается процентов по депозитам во всех банках России. Базовая ставка составляет 13%, для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей - 15%. С 2026 года планируется ввести прогрессивную шкалу, где максимальная ставка будет достигать 22%.
В Службе внешней разведки Украины отмечают, что хотя российские власти называют это шагом ради "социальной справедливости", на самом деле речь идет о попытке переложить бремя войны на население. Первые поступления от этого налога в 2023 году принесли РФ 111 млрд рублей.
При этом российское правительство уже одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы с дефицитом в 54,6 млрд долларов. Аналитики отмечают, что даже усиленное налогообложение не способно покрыть растущие военные расходы Кремля.
Але ми, і з цим теж впораємося, як і Сирійці!! Вірьовок, вдосталь !!
Замість того, щоб викривати агентурні мережі рашистів за кордоном та їхні плани з ведення гібридної війни проти союзників України, в також схеми і засоби уникнення міжнародних санкцій, накладених на господарюючих резидентів пітьми, займаються дурнею, продаючи шалені гроші на своє утримання. Під час великої війни зі смертельним ворогом.
Потрібно ліквідувати цю структури, де отаборились друзі, друзі друзів та інші "цінні кадри" 95-кварталтників. Та передати її номінальні функції військовій розвідці.
- В первом-втором десятилетии ХХІ века мы перешли к решительной политике "импортозамещения"... И это не только негативно не сказалось на благосостоянии населения, но и улучшило его... Позже мы кардинально сократили импорт продовольственных и промышленных товаров, из Европы... И это тоже не отразилось негативно на благосостоянии населения... С 2022 года мы перевели промышленность на военные рельсы и сократили выпускк товаров для населения... С 2023-го года мы регулярно повышаем налоги и повышаем учётные ставки для банков... И это тоже не отражается негативно, на благосостоянии населения...
Из зала поступает записка:
- А вы их "дустом" не пробовали? Может, не выдержат, и благополучно передохнут?
бо придумає ще якусь прогресивну шкалу соціальної справедливості і в Україні🍆🍆🍆