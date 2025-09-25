Кремль перекладає воєнні витрати на населення, - розвідка

У Росії податкова масово розсилає громадянам повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Це робиться для того, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету, спричинені повномасштабною війною проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Нове зобов’язання стосується відсотків за депозитами у всіх банках Росії. Базова ставка становить 13%, для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів - 15%. З 2026 року планують ввести прогресивну шкалу, де максимальна ставка сягатиме 22%.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що хоча російська влада називає це кроком заради "соціальної справедливості", насправді йдеться про спробу перекласти тягар війни на населення. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли РФ 111 млрд рублів.

При цьому російський уряд уже схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з дефіцитом у 54,6 млрд доларів. Аналітики наголошують, що навіть посилене оподаткування не здатне покрити зростаючі воєнні витрати Кремля.

