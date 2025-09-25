Кремль перекладає воєнні витрати на населення, - розвідка
У Росії податкова масово розсилає громадянам повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Це робиться для того, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету, спричинені повномасштабною війною проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Нове зобов’язання стосується відсотків за депозитами у всіх банках Росії. Базова ставка становить 13%, для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів - 15%. З 2026 року планують ввести прогресивну шкалу, де максимальна ставка сягатиме 22%.
У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що хоча російська влада називає це кроком заради "соціальної справедливості", насправді йдеться про спробу перекласти тягар війни на населення. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли РФ 111 млрд рублів.
При цьому російський уряд уже схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з дефіцитом у 54,6 млрд доларів. Аналітики наголошують, що навіть посилене оподаткування не здатне покрити зростаючі воєнні витрати Кремля.
Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ми, і з цим теж впораємося, як і Сирійці!! Вірьовок, вдосталь !!
Замість того, щоб викривати агентурні мережі рашистів за кордоном та їхні плани з ведення гібридної війни проти союзників України, в також схеми і засоби уникнення міжнародних санкцій, накладених на господарюючих резидентів пітьми, займаються дурнею, продаючи шалені гроші на своє утримання. Під час великої війни зі смертельним ворогом.
Потрібно ліквідувати цю структури, де отаборились друзі, друзі друзів та інші "цінні кадри" 95-кварталтників. Та передати її номінальні функції військовій розвідці.
- В первом-втором десятилетии ХХІ века мы перешли к решительной политике "импортозамещения"... И это не только негативно не сказалось на благосостоянии населения, но и улучшило его... Позже мы кардинально сократили импорт продовольственных и промышленных товаров, из Европы... И это тоже не отразилось негативно на благосостоянии населения... С 2022 года мы перевели промышленность на военные рельсы и сократили выпускк товаров для населения... С 2023-го года мы регулярно повышаем налоги и повышаем учётные ставки для банков... И это тоже не отражается негативно, на благосостоянии населения...
Из зала поступает записка:
- А вы их "дустом" не пробовали? Может, не выдержат, и благополучно передохнут?
бо придумає ще якусь прогресивну шкалу соціальної справедливості і в Україні🍆🍆🍆