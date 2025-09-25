УКР
Кремль перекладає воєнні витрати на населення, - розвідка

Росіяни платитимуть податки з доходів на війну

У Росії податкова масово розсилає громадянам повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Це робиться для того, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету, спричинені повномасштабною війною проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Нове зобов’язання стосується відсотків за депозитами у всіх банках Росії. Базова ставка становить 13%, для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів - 15%. З 2026 року планують ввести прогресивну шкалу, де максимальна ставка сягатиме 22%.

Читайте також: Росія планує скоротити витрати на національну оборону, - Reuters

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що хоча російська влада називає це кроком заради "соціальної справедливості", насправді йдеться про спробу перекласти тягар війни на населення. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли РФ 111 млрд рублів.

При цьому російський уряд уже схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з дефіцитом у 54,6 млрд доларів. Аналітики наголошують, що навіть посилене оподаткування не здатне покрити зростаючі воєнні витрати Кремля.

Україна воює за своє право існувати, а русня за маразматиче *****.
показати весь коментар
25.09.2025 21:37 Відповісти
Ти кацапчик, не «про інше» гадив !! Але всі Українці - боронять Україну, як і боронили на Майдані свою Гідність бути Вільними, без ригоАНАЛІВ і їх помічників!! Це в 2019 році, ****** вставив/завів, ухилянта з помічниками ригоАНАЛІВ та приблудами95, в Урядовий квартал!!
Але ми, і з цим теж впораємося, як і Сирійці!! Вірьовок, вдосталь !!
показати весь коментар
25.09.2025 22:29 Відповісти
цей податок (на відсоток по депозитам) існує в Україні з 2014 року
показати весь коментар
25.09.2025 22:38 Відповісти
Чим займається ця СЗР? Оформленням скопіпащених з інтернету відкритих даних?
Замість того, щоб викривати агентурні мережі рашистів за кордоном та їхні плани з ведення гібридної війни проти союзників України, в також схеми і засоби уникнення міжнародних санкцій, накладених на господарюючих резидентів пітьми, займаються дурнею, продаючи шалені гроші на своє утримання. Під час великої війни зі смертельним ворогом.
Потрібно ліквідувати цю структури, де отаборились друзі, друзі друзів та інші "цінні кадри" 95-кварталтників. Та передати її номінальні функції військовій розвідці.
показати весь коментар
25.09.2025 21:32 Відповісти
Очередное заседание "ГосДуры":
- В первом-втором десятилетии ХХІ века мы перешли к решительной политике "импортозамещения"... И это не только негативно не сказалось на благосостоянии населения, но и улучшило его... Позже мы кардинально сократили импорт продовольственных и промышленных товаров, из Европы... И это тоже не отразилось негативно на благосостоянии населения... С 2022 года мы перевели промышленность на военные рельсы и сократили выпускк товаров для населения... С 2023-го года мы регулярно повышаем налоги и повышаем учётные ставки для банков... И это тоже не отражается негативно, на благосостоянии населения...
Из зала поступает записка:
- А вы их "дустом" не пробовали? Может, не выдержат, и благополучно передохнут?
показати весь коментар
25.09.2025 21:32 Відповісти
СЗР прозріли?🤣
показати весь коментар
25.09.2025 21:36 Відповісти
А Банкова на особисті заощадження.
показати весь коментар
25.09.2025 21:37 Відповісти
приберіть цю новину, поки Гетьманцев не побачив 🙏
бо придумає ще якусь прогресивну шкалу соціальної справедливості і в Україні🍆🍆🍆
показати весь коментар
25.09.2025 21:49 Відповісти
Ніхто не вічний під місяцем.
показати весь коментар
25.09.2025 21:51 Відповісти
Не пророк, и не петендую. Но зеля сделает так само.
показати весь коментар
25.09.2025 21:42 Відповісти
А шо, разве за ВСЮ мировую историю, где-то, когда-то было по другому???
показати весь коментар
25.09.2025 21:51 Відповісти
Хто там шо на кого перекладає - індикатор це лінія фронту
показати весь коментар
25.09.2025 21:52 Відповісти
а у нас досі 2/3 дронів куплені волонтерами за народні гроші, ета другоє??? Поки куми-друзі зе-покидька, чернишови-міндічі-шурми-тимошенки ******* мільярдами... Але ж вони ******* "патріотично", цьомаючи найвеличнішого покидька в його потужний тухєс...
показати весь коментар
25.09.2025 22:31 Відповісти
 
 