Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал в Москву и встретился с Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Гросси написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Своевременный и важный обмен мнениями с президентом России Путиным по ядерной энергетике, нераспространению и проблемам ядерной безопасности. Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы", - рассказал глава МАГАТЭ.
