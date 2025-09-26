Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал в Москву и встретился с Путиным

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Гросси написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Своевременный и важный обмен мнениями с президентом России Путиным по ядерной энергетике, нераспространению и проблемам ядерной безопасности. Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы", - рассказал глава МАГАТЭ.

