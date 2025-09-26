УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини Гроссі зустрівся з Путіним
383 4

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав у Москву та зустрівся з Путіним

Гроссі та Путін у Москві

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", розповів очільник МАГАТЕ.

Читайте: На окупованій ЗАЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (774) путін володимир (24851) Гроссі Рафаель (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабуть є конфіденційні питання по відкату за заплющені очі на ситуаію на ЗАЕС.
показати весь коментар
26.09.2025 01:39 Відповісти
Хвойди теж їсти хочуть.
показати весь коментар
26.09.2025 01:47 Відповісти
Вонючка, нема де проби ставить.
показати весь коментар
26.09.2025 01:58 Відповісти
Імпотентоссі...
показати весь коментар
26.09.2025 02:03 Відповісти
 
 