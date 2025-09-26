Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав у Москву та зустрівся з Путіним
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Гроссі написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", розповів очільник МАГАТЕ.
