Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав у Москву та зустрівся з Путіним

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", розповів очільник МАГАТЕ.

Читайте: На окупованій ЗАЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки, - Гроссі