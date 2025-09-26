РУС
Новости Результат работы ПВО
385 3

ПВО ликвидировала 128 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

ппо

Оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 80 из них - "шахеды". Пуски БПЛА зафиксированы из Брянска, Орла, Миллерово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Враг продолжает атаковать беспилотниками. С северного направления зашли новые группы ударных БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша планирует сбивать российские дроны над Беларусью и Украиной без согласия НАТО или ЕС, - Euractiv

инфографика

Автор: 

ПВО (3137) Воздушные силы (2699)
"Пуски БпЛА зафіксовані з Брянська, Орла, Міллєрового."

У відповідь, по Брянську, Орлу та Міллєровому, повинна прилетіти "отвєтка". Інакше це виглядає як гра в одні ворота. Хай би мешканці цих міст відчули те саме, що відчувають українці. Хоча... мабуть у нас немає чим давати "отвєтку", бо все, що маємо, запускаємо по нафтобазах та т.і. (
26.09.2025 08:12 Ответить
як нема, то треба на аеростатих до кацапів запускати депутадло з СН з поясами шахідів, здаєтся так мусліми називають своїх ******** камікадзе
26.09.2025 08:27 Ответить
По нпз та нафтобазах-це набагато ефективніше. Це кладе економіку болот, даючи менше можливостей воювати з нами. А також викликає внутрішні протестні настрої кацапів, чи потрібна їм війна, коли заправити машину нема де і через логістику усе дорожчає. А смерть десятка кацапів в багатоповерхівці від дрона нічого не дасть-у такому розміні ми однозначно програємо, тому що кацапів у рази більше, і дронів та ракет-також.
26.09.2025 08:53 Ответить
 
 