ПВО ликвидировала 128 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 80 из них - "шахеды". Пуски БПЛА зафиксированы из Брянска, Орла, Миллерово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Враг продолжает атаковать беспилотниками. С северного направления зашли новые группы ударных БпЛА.

