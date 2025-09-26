ПВО ликвидировала 128 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками, около 80 из них - "шахеды". Пуски БПЛА зафиксированы из Брянска, Орла, Миллерово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Враг продолжает атаковать беспилотниками. С северного направления зашли новые группы ударных БпЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У відповідь, по Брянську, Орлу та Міллєровому, повинна прилетіти "отвєтка". Інакше це виглядає як гра в одні ворота. Хай би мешканці цих міст відчули те саме, що відчувають українці. Хоча... мабуть у нас немає чим давати "отвєтку", бо все, що маємо, запускаємо по нафтобазах та т.і. (