ППО ліквідувала 128 ворожих БпЛА з 154, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками, близько 80 із них – "шахеди". Пуски БпЛА зафіксовані з Брянська, Орла, Міллєрового.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА.
У відповідь, по Брянську, Орлу та Міллєровому, повинна прилетіти "отвєтка". Інакше це виглядає як гра в одні ворота. Хай би мешканці цих міст відчули те саме, що відчувають українці. Хоча... мабуть у нас немає чим давати "отвєтку", бо все, що маємо, запускаємо по нафтобазах та т.і. (