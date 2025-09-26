ППО ліквідувала 128 ворожих БпЛА з 154, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками, близько 80 із них – "шахеди". Пуски БпЛА зафіксовані з Брянська, Орла, Міллєрового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща планує збивати російські дрони над Білоруссю та Україною без згоди НАТО або ЄС, - Euractiv