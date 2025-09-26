УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10123 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
361 3

ППО ліквідувала 128 ворожих БпЛА з 154, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

ппо

Окупанти у ніч проти 26 вересня атакували Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками, близько 80 із них – "шахеди". Пуски БпЛА зафіксовані з Брянська, Орла, Міллєрового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща планує збивати російські дрони над Білоруссю та Україною без згоди НАТО або ЄС, - Euractiv

інфографіка

Автор: 

ППО (3583) Повітряні сили (3040)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Пуски БпЛА зафіксовані з Брянська, Орла, Міллєрового."

У відповідь, по Брянську, Орлу та Міллєровому, повинна прилетіти "отвєтка". Інакше це виглядає як гра в одні ворота. Хай би мешканці цих міст відчули те саме, що відчувають українці. Хоча... мабуть у нас немає чим давати "отвєтку", бо все, що маємо, запускаємо по нафтобазах та т.і. (
показати весь коментар
26.09.2025 08:12 Відповісти
як нема, то треба на аеростатих до кацапів запускати депутадло з СН з поясами шахідів, здаєтся так мусліми називають своїх ******** камікадзе
показати весь коментар
26.09.2025 08:27 Відповісти
По нпз та нафтобазах-це набагато ефективніше. Це кладе економіку болот, даючи менше можливостей воювати з нами. А також викликає внутрішні протестні настрої кацапів, чи потрібна їм війна, коли заправити машину нема де і через логістику усе дорожчає. А смерть десятка кацапів в багатоповерхівці від дрона нічого не дасть-у такому розміні ми однозначно програємо, тому що кацапів у рази більше, і дронів та ракет-також.
показати весь коментар
26.09.2025 08:53 Відповісти
 
 