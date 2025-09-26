Вблизи ПАЭС было замечено 22 беспилотника: один из них взорвался в 800 метрах от периметра станции, - МАГАТЭ

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали сбивание и взрыв беспилотного летательного аппарата примерно в 800 метрах от периметра Южно-Украинской атомной электростанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МАГАТЭ.

Команда агентства получила сигнал от станции о том, что поздно вечером 24 сентября и рано утром 25 сентября в зоне наблюдения было зафиксировано 22 беспилотника. Некоторые из них приближались к станции на расстояние всего полкилометра.

Отмечается, что наблюдатели МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 01:00 по местному времени, и впоследствии посетили место падения одного из дронов, наблюдая кратер размером четыре квадратных метра на поверхности и глубиной около одного метра.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

По данным электростанции, также была повреждена региональная линия электропередач напряжением 150 киловольт (кВ), хотя она не была подключена к АЭС и непосредственного влияния на ядерную безопасность не было.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это очередной случай, который подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны России против Украины.

"Опять дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти. Я продолжаю призывать обе стороны проявить максимальную военную сдержанность вокруг всех важных ядерных объектов", - сказал генеральный директор Гросси.

Южноукраинская атомная электростанция (ПАЭС) - одна из ключевых энергетических мощностей Украины, расположенная в Николаевской области на левом берегу реки Южный Буг, вблизи города Южноукраинск. Она является частью Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и обеспечивает около 10% общего производства электроэнергии в стране.

Сейчас три реактора станции сейчас производят электроэнергию на полную мощность.

Напомним, накануне Гросси встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ зафиксировало пролет российские дронов возле Хмельницкой и Ровенской АЭС