Поблизу ПАЕС було помічено 22 безпілотники: один з них вибухнув за 800 метрів від периметра станції, - МАГАТЕ

Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували збиття і вибух безпілотного літального апарата приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МАГАТЕ.

Команда агентства отримала сигнал від станції про те, що пізно ввечері 24 вересня та рано вранці 25 вересня у зоні спостереження було зафіксовано 22 безпілотники. Деякі з них наближалися до станції на відстань всього пів кілометра.

Зазначається, що спостерігачі МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом, і згодом відвідали місце падіння одного з дронів, спостерігаючи кратер розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра.

За даними електростанції, також була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кіловольтів (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це черговий випадок, який підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України.

"Знову дрони пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів", — сказав генеральний директор Гроссі.

Південноукраїнська атомна електростанція (ПАЕС) — одна з ключових енергетичних потужностей України, розташована в Миколаївській області на лівому березі річки Південний Буг, поблизу міста Південноукраїнськ. Вона є частиною Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" і забезпечує близько 10% загального виробництва електроенергії в країні.

Наразі три реактори станції зараз виробляють електроенергію на повну потужність.

Нагадаємо, напередодні Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

