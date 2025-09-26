Враг продвинулся в трех населенных пунктах на Запорожье и Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, в Березовом, что в Запорожской области и Шандриголово - на Донетчине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.
В ОСУВ "Дніпро" сьогодні повідомили, що "відбито всі атаки російських загарбників на ключових напрямках Східного фронту. Втрат позицій не допущено". Джерело: https://censor.net/ua/n3576262