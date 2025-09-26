РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 460 7

Враг продвинулся в трех населенных пунктах на Запорожье и Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, в Березовом, что в Запорожской области и Шандриголово - на Донетчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.

карта
карта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку и имеет продвижение возле 3 населенных пунктов на Днепропетровщине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3571) Донецкая область (10848) Краматорский район (719) Пологовский район (156) Шандриголово (7) Ольговское (5) Новоивановка (10) DeepState (280)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Березове - Дніпро.обл
показать весь комментарий
26.09.2025 11:24 Ответить
вони вже місяць туди сунуть
показать весь комментарий
26.09.2025 11:28 Ответить
Одразу в три «котла» потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу, - z-воєнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:27 Ответить
Як не Дніпропетровська то Запорізька - сунуться - Запоріжжя зовсім близько - почнуть з арти шмаляти
показать весь комментарий
26.09.2025 11:27 Ответить
Мабуть це не ключові напрямки...
В ОСУВ "Дніпро" сьогодні повідомили, що "відбито всі атаки російських загарбників на ключових напрямках Східного фронту. Втрат позицій не допущено". Джерело: https://censor.net/ua/n3576262
показать весь комментарий
26.09.2025 11:28 Ответить
Час, нарешті, воювати силовикам, молодим відставникам, охоронцям, офіцерам. Обмежено придатні та добровольці, що вже 4 роки в окопах, це все не витягнуть.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:52 Ответить
а кода на мацкву?
показать весь комментарий
26.09.2025 11:57 Ответить
 
 