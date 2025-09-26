Враг продвинулся в трех населенных пунктах на Запорожье и Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, в Березовом, что в Запорожской области и Шандриголово - на Донетчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DeepState.





