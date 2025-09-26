1 797 7
Ворог просунувся в трьох населених пунктах Запоріжжя та на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, в Березовому, що в Запорізькій області та Шандриголовому в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.
В ОСУВ "Дніпро" сьогодні повідомили, що "відбито всі атаки російських загарбників на ключових напрямках Східного фронту. Втрат позицій не допущено". Джерело: https://censor.net/ua/n3576262