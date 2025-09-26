УКР
Ворог просунувся в трьох населених пунктах Запоріжжя та на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, в Березовому, що в Запорізькій області та Шандриголовому в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку і має просування біля 3 населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Запорізька область (4110) Донецька область (9671) Краматорський район (727) Пологівський район (156) Шандриголове (8) Ольгівське (4) Новоіванівка (10) DeepState (281)
Березове - Дніпро.обл
26.09.2025 11:24 Відповісти
вони вже місяць туди сунуть
26.09.2025 11:28 Відповісти
Одразу в три «котла» потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу, - z-воєнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання.
26.09.2025 11:27 Відповісти
Як не Дніпропетровська то Запорізька - сунуться - Запоріжжя зовсім близько - почнуть з арти шмаляти
26.09.2025 11:27 Відповісти
Мабуть це не ключові напрямки...
В ОСУВ "Дніпро" сьогодні повідомили, що "відбито всі атаки російських загарбників на ключових напрямках Східного фронту. Втрат позицій не допущено". Джерело: https://censor.net/ua/n3576262
26.09.2025 11:28 Відповісти
Час, нарешті, воювати силовикам, молодим відставникам, охоронцям, офіцерам. Обмежено придатні та добровольці, що вже 4 роки в окопах, це все не витягнуть.
26.09.2025 11:52 Відповісти
а кода на мацкву?
26.09.2025 11:57 Відповісти
 
 