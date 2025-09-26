Ворог просунувся в трьох населених пунктах Запоріжжя та на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, в Березовому, що в Запорізькій області та Шандриголовому в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DeepState.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку і має просування біля 3 населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ