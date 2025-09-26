1 057 7
Enemy has advanced in three settlements in Zaporizhzhia and Donetsk regions, - DeepState. MAP
Russian troops have advanced near Novoivanivka, Olhivske, Berezove in Zaporizhzhia region and Shandryholove in Donetsk region.
According to Censor.NET, this was reported by DeepState.
