Каллас: Ответственность за помощь Украине лежит и на США, а не только на Европе

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в войне с Россией - ее также разделяют Соединенные Штаты.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас в комментарии Politico, передает Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула, что именно президент США Дональд Трамп пообещал остановить боевые действия. "Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому это не может быть только на нас", - сказала она.

Ее слова прозвучали на фоне попыток Киева и союзников понять резкое изменение риторики Трампа. В публикации в Truth Social он заявил, что Украина способна воевать и вернуть все территории в первоначальных границах при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать с американским оружием то, что считают нужным".

Несмотря на более благосклонный тон к Украине, часть европейских чиновников предостерегла, что Трамп может готовить почву для сокращения роли США. "НАТО не существует без США. Америка - самый большой союзник в НАТО. Поэтому когда речь идет о том, что должно делать НАТО, это означает и то, что должна делать Америка", - подчеркнула Каллас.

