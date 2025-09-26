РУС
853 11

Каллас: Ответственность за помощь Украине лежит и на США, а не только на Европе

каллас,кая

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в войне с Россией - ее также разделяют Соединенные Штаты.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас в комментарии Politico, передает Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула, что именно президент США Дональд Трамп пообещал остановить боевые действия. "Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому это не может быть только на нас", - сказала она.

Ее слова прозвучали на фоне попыток Киева и союзников понять резкое изменение риторики Трампа. В публикации в Truth Social он заявил, что Украина способна воевать и вернуть все территории в первоначальных границах при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать с американским оружием то, что считают нужным".

Несмотря на более благосклонный тон к Украине, часть европейских чиновников предостерегла, что Трамп может готовить почву для сокращения роли США. "НАТО не существует без США. Америка - самый большой союзник в НАТО. Поэтому когда речь идет о том, что должно делать НАТО, это означает и то, что должна делать Америка", - подчеркнула Каллас.

Автор: 

+2
этого и следовало ожидать. Трамп попробовал прекратить войну, увидел что ни путе ни зеле это нахрен не надо, все стоят на своем и на на сантиметр не уступают друг другу, ну так и думает епитесь сами теперь, а я на вас дураках еще денег заработаю продажей оружия европе
показать весь комментарий
26.09.2025 12:10
+1
все вірно!
каллас, давай по десятому колу: поки сша не буде щось робити, європа навіть не поворухнеться.
а, як що що, то у європи є орбан! коли треба, все заблокує!
ехх хеххх.....
кая кая! а, була такою перспективною прогресивною політикинею з естонії.....
перетворилася на чергове говорюче гімняне ніщо!
показать весь комментарий
26.09.2025 12:06
+1
Каллас повинна знати - шо Трамп ше раніше сказав - війна в Європі - тож і весь тягар на ній - між нами океан
показать весь комментарий
26.09.2025 12:07
Комментировать
все вірно!
каллас, давай по десятому колу: поки сша не буде щось робити, європа навіть не поворухнеться.
а, як що що, то у європи є орбан! коли треба, все заблокує!
ехх хеххх.....
кая кая! а, була такою перспективною прогресивною політикинею з естонії.....
перетворилася на чергове говорюче гімняне ніщо!
показать весь комментарий
26.09.2025 12:06
Каллас повинна знати - шо Трамп ше раніше сказав - війна в Європі - тож і весь тягар на ній - між нами океан
показать весь комментарий
26.09.2025 12:07
Якщо Європа не може дати зброю, то нехай дає гроші. Це справедливо.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:07
До ЕстонніЇ думка Трампа ще не дійшшла
показать весь комментарий
26.09.2025 12:07
этого и следовало ожидать. Трамп попробовал прекратить войну, увидел что ни путе ни зеле это нахрен не надо, все стоят на своем и на на сантиметр не уступают друг другу, ну так и думает епитесь сами теперь, а я на вас дураках еще денег заработаю продажей оружия европе
показать весь комментарий
26.09.2025 12:10
Ще є третя сторона, якій закінчення війни також не потрібно - європа.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:29
гаранти *****! перекидують відповідальність один на одного!
показать весь комментарий
26.09.2025 12:17
Що єврошакали, страшно без США?
показать весь комментарий
26.09.2025 12:30
Європа розвела Україну , як останнього лоха, а тепер намагається перевести стрілки на Трампа.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:32
ви дійсно думаєте, що це їх не торкнеться, і вони в повній безпеці?, і ще, щось дуже цікаво, -- У чому полягав "развод"??
показать весь комментарий
26.09.2025 12:51
Торкнеться іх це чи ні -мені мало цікаво. У випадку чого вони швидко капітулюють і лишаться ціліми. Це цілком європейська традиція веження війни. Розводом виявилися обіцянки допомоги від Європи, яка не має це можливостей.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:56
 
 