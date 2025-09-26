Каллас: Ответственность за помощь Украине лежит и на США, а не только на Европе
Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в войне с Россией - ее также разделяют Соединенные Штаты.
Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас в комментарии Politico, передает Цензор.НЕТ.
Каллас подчеркнула, что именно президент США Дональд Трамп пообещал остановить боевые действия. "Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому это не может быть только на нас", - сказала она.
Ее слова прозвучали на фоне попыток Киева и союзников понять резкое изменение риторики Трампа. В публикации в Truth Social он заявил, что Украина способна воевать и вернуть все территории в первоначальных границах при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать с американским оружием то, что считают нужным".
Несмотря на более благосклонный тон к Украине, часть европейских чиновников предостерегла, что Трамп может готовить почву для сокращения роли США. "НАТО не существует без США. Америка - самый большой союзник в НАТО. Поэтому когда речь идет о том, что должно делать НАТО, это означает и то, что должна делать Америка", - подчеркнула Каллас.
каллас, давай по десятому колу: поки сша не буде щось робити, європа навіть не поворухнеться.
а, як що що, то у європи є орбан! коли треба, все заблокує!
ехх хеххх.....
кая кая! а, була такою перспективною прогресивною політикинею з естонії.....
перетворилася на чергове говорюче гімняне ніщо!