Каллас: Відповідальність за допомогу Україні лежить і на США, а не лише на Європі

Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у війні з Росією - її також розділяють Сполучені Штати.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у коментарі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила, що саме президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити бойові дії. "Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це не може бути лише на нас", - сказала вона.

Її слова пролунали на тлі спроб Києва та союзників зрозуміти різку зміну риторики Трампа. У публікації в Truth Social він заявив, що Україна здатна воювати й повернути всі території у первісних межах за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити з американською зброєю те, що вважають за потрібне".

Попри більш прихильний тон до України, частина європейських посадовців застерегла, що Трамп може готувати підґрунтя для скорочення ролі США. "НАТО не існує без США. Америка - найбільший союзник у НАТО. Тож коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає й те, що має робити Америка", - підкреслила Каллас.

