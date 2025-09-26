УКР
Каллас: Відповідальність за допомогу Україні лежить і на США, а не лише на Європі

Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у війні з Росією - її також розділяють Сполучені Штати.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у коментарі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила, що саме президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити бойові дії. "Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це не може бути лише на нас", - сказала вона.

Її слова пролунали на тлі спроб Києва та союзників зрозуміти різку зміну риторики Трампа. У публікації в Truth Social він заявив, що Україна здатна воювати й повернути всі території у первісних межах за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити з американською зброєю те, що вважають за потрібне".

Попри більш прихильний тон до України, частина європейських посадовців застерегла, що Трамп може готувати підґрунтя для скорочення ролі США. "НАТО не існує без США. Америка - найбільший союзник у НАТО. Тож коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає й те, що має робити Америка", - підкреслила Каллас.

+3
этого и следовало ожидать. Трамп попробовал прекратить войну, увидел что ни путе ни зеле это нахрен не надо, все стоят на своем и на на сантиметр не уступают друг другу, ну так и думает епитесь сами теперь, а я на вас дураках еще денег заработаю продажей оружия европе
показати весь коментар
26.09.2025 12:10 Відповісти
+3
гаранти *****! перекидують відповідальність один на одного!
показати весь коментар
26.09.2025 12:17 Відповісти
+2
все вірно!
каллас, давай по десятому колу: поки сша не буде щось робити, європа навіть не поворухнеться.
а, як що що, то у європи є орбан! коли треба, все заблокує!
ехх хеххх.....
кая кая! а, була такою перспективною прогресивною політикинею з естонії.....
перетворилася на чергове говорюче гімняне ніщо!
показати весь коментар
26.09.2025 12:06 Відповісти
все вірно!
каллас, давай по десятому колу: поки сша не буде щось робити, європа навіть не поворухнеться.
а, як що що, то у європи є орбан! коли треба, все заблокує!
ехх хеххх.....
кая кая! а, була такою перспективною прогресивною політикинею з естонії.....
перетворилася на чергове говорюче гімняне ніщо!
показати весь коментар
26.09.2025 12:06 Відповісти
Каллас повинна знати - шо Трамп ше раніше сказав - війна в Європі - тож і весь тягар на ній - між нами океан
показати весь коментар
26.09.2025 12:07 Відповісти
Якщо Європа не може дати зброю, то нехай дає гроші. Це справедливо.
показати весь коментар
26.09.2025 12:07 Відповісти
До ЕстонніЇ думка Трампа ще не дійшшла
показати весь коментар
26.09.2025 12:07 Відповісти
этого и следовало ожидать. Трамп попробовал прекратить войну, увидел что ни путе ни зеле это нахрен не надо, все стоят на своем и на на сантиметр не уступают друг другу, ну так и думает епитесь сами теперь, а я на вас дураках еще денег заработаю продажей оружия европе
показати весь коментар
26.09.2025 12:10 Відповісти
Ще є третя сторона, якій закінчення війни також не потрібно - європа.
показати весь коментар
26.09.2025 12:29 Відповісти
гаранти *****! перекидують відповідальність один на одного!
показати весь коментар
26.09.2025 12:17 Відповісти
Що єврошакали, страшно без США?
показати весь коментар
26.09.2025 12:30 Відповісти
Європа розвела Україну , як останнього лоха, а тепер намагається перевести стрілки на Трампа.
показати весь коментар
26.09.2025 12:32 Відповісти
ви дійсно думаєте, що це їх не торкнеться, і вони в повній безпеці?, і ще, щось дуже цікаво, -- У чому полягав "развод"??
показати весь коментар
26.09.2025 12:51 Відповісти
Торкнеться іх це чи ні -мені мало цікаво. У випадку чого вони швидко капітулюють і лишаться ціліми. Це цілком європейська традиція веження війни. Розводом виявилися обіцянки допомоги від Європи, яка не має це можливостей.
показати весь коментар
26.09.2025 12:56 Відповісти
Якби не їхня допомога, за увесь час, військова у томуж числі! То важко уявити, в якій ситуації ми знаходилися б сьогодні.
показати весь коментар
26.09.2025 13:16 Відповісти
Ха, іншого від цих обсциканих і не чекала! Ок, якщо зажрата Європка, яка 4 рік ховається за спинами українців, ні за що не відповідає, то може й Україні перестати захищати ваші жирні дупи?Блд, якого біса ми злигалися з цими обісраними дегенератами?!
показати весь коментар
26.09.2025 13:36 Відповісти
 
 