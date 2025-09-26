Силы обороны сорвали наступление россиян на Новопавловском направлении, - Сырский

Для решительного наступления на Днепропетровскую область у российских войск не хватает сил и средств, а их морская пехота завязла в боях на Добропольском направлении.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, противник пытается продвинуться на Новопавловском направлении, где сходятся границы Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Россияне применяют тактику "тысячи порезов" с целью продемонстрировать присутствие и поднять флаг в захваченном населенном пункте.

"Противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловский подразделения морской пехоты, чтобы прорвать нашу оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область. Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что вся морская пехота РФ сейчас ведет бои на Добропольском направлении, поэтому ресурсов для дальнейшего продвижения не хватает.

