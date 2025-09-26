Сили оборони зірвали наступ росіян на Новопавлівському напрямку, - Сирський

Для рішучого наступу на Дніпропетровську область у російських військ бракує сил і засобів, а їхня морська піхота зав’язла в боях на Добропільському напрямку.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, противник намагається просунутися на Новопавлівському напрямку, де сходяться межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Росіяни застосовують тактику "тисячі порізів" із метою продемонструвати присутність та підняти прапор у захопленому населеному пункті.

"Противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку", - наголосив Сирський.

Він додав, що вся морська піхота РФ нині веде бої на Добропільському напрямку, тож ресурсів для подальшого просування бракує.

