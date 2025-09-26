РУС
Оккупанты еще раз обстреляли Херсон: снаряд, "прилетевший" в многоэтажку, унес жизнь женщины. ВИДЕО+ФОТО

Утром россияне атакуют Херсон: сначала враг ударил по городу с авиации, из-за чего было повреждено админздание и около 70 домов.

Впоследствии, около 10 часов утра, россияне обстреляли Центральный район Херсона. Вражеский снаряд "прилетел" в многоэтажку, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате вражеского удара разбиты квартиры, а также сгорели машины, которые были припаркованы рядом.

Эта вражеская атака оборвала жизнь 74-летней женщины, которая находилась на улице. Еще двое херсонцев пострадали в собственных домах. Бригада "скорой" на месте оказала помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, которые получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

армия РФ (20668) обстрел (29700) Херсон (3086) Херсонская область (5248) Херсонский район (605)
