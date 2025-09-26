1 192 1
Оккупанты еще раз обстреляли Херсон: снаряд, "прилетевший" в многоэтажку, унес жизнь женщины. ВИДЕО+ФОТО
Утром россияне атакуют Херсон: сначала враг ударил по городу с авиации, из-за чего было повреждено админздание и около 70 домов.
Впоследствии, около 10 часов утра, россияне обстреляли Центральный район Херсона. Вражеский снаряд "прилетел" в многоэтажку, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате вражеского удара разбиты квартиры, а также сгорели машины, которые были припаркованы рядом.
Эта вражеская атака оборвала жизнь 74-летней женщины, которая находилась на улице. Еще двое херсонцев пострадали в собственных домах. Бригада "скорой" на месте оказала помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, которые получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий26.09.2025 13:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль