УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9922 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Херсона
1 579 1

Окупанти ще раз обстріляли Херсон: снаряд, що "прилетів" у багатоповерхівку, забрав життя жінки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку росіяни атакують Херсон: спочатку ворог вдарив по місту з авіації, через що було пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків.

Згодом, близько 10 години ранку, росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Ворожий снаряд "прилетів" у багатоповерхівку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого удару потрощено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада "швидкої" на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

Також дивіться: Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: знищено автобус, поранено трьох людей. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18832) обстріл (31050) Херсон (3634) Херсонська область (6245) Херсонський район (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.09.2025 13:55 Відповісти
 
 