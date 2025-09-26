Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: знищено автобус, поранено трьох людей. ВIДЕО

Орієнтовно о 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок "прильоту" транспортний засіб – знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також постраждала 48-річна жінка. Вона дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Пізніше до лікарні звернулись ще двоє людей — чоловік та жінка. В обох контузії, вибухові травми, опіки обличчя.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Придніпровське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Берегове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Осокорівка, Дудчани, Михайлівка, Львове, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

