Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону: уничтожен автобус, ранены 3 человека. ВИДЕО

Ориентировочно в 08:30 российские военные ударили из артиллерии по центральной части Херсона. Один из вражеских ударов пришелся по маршрутному такси. В результате "прилета" транспортное средство - уничтожено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Также пострадала 48-летняя женщина. Она получила ожоги лица, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести. Позже в больницу обратились еще два человека - мужчина и женщина. У обоих контузии, взрывные травмы, ожоги лица.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Садовое, Приднепровское, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Береговое, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Понятовка, Никольское, Токаревка, Берислав, Томарино, Новорайск, Червоный Маяк, Костырка, Осокоровка, Дудчаны, Михайловка, Львовское, Одрадокаменка, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов. также оккупанты повредили хозяйственную постройку, частные гаражи и автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Также читайте: Россия нанесла серии авиаударов по Херсону: по городу прилетело около полутора десятков авиабомб (обновлено)